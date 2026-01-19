Nueve ciudades se disputan la Agencia Estatal de Salud Pública en una carrera que encara su recta final

Para ser elegida, la sede debe ofrecer al menos 4.000 m², buenas conexiones de transporte, cercanía a aeropuertos internacionales y capacidad para 300 empleados.

La AESP coordinará la vigilancia y respuesta ante emergencias sanitarias, asesorando a las administraciones y reforzando la investigación y la innovación en salud pública.

Las propuestas incluyen edificios emblemáticos como el Pabellón de Aragón en Zaragoza, la antigua residencia Ramon Llull en Barcelona y el Palacio de Exposiciones de Oviedo.

Nueve ciudades compiten para albergar la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), entre ellas Zaragoza, Granada, León, Salamanca, Lugo, Toledo, Oviedo, Barcelona y Murcia.

Nueve ciudades se lanzan a la carrera para alojar la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) que ya encara su recta final. Zaragoza (Aragón), Granada (Andalucía), León, Salamanca (Castilla y León), Lugo (Galicia), Toledo (Castilla-La Mancha), Oviedo (Asturias) y recientemente, Barcelona (Cataluña) y Murcia se han sumado a la lista de las candidatas.

Las primeras en anunciar sus intenciones fueron Granada y Zaragoza. Estas lo hicieron oficial nada más abrirse el periodo de tramitación el pasado 18 de diciembre. Así, las regiones han tenido un mes para formalizar la candidatura, que cerró el plazo este pasado domingo.

Andalucía ha ofrecido Granada porque es donde se aloja su propia institución: la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP). Además, el Gobierno autonómico rehabilitará el pabellón quirúrgico del Antiguo Hospital Universitario Clínico para alojar a los 300 empleados de la futura institución.

Por su parte, Zaragoza ha propuesto el Pabellón de Aragón de la Expo 2008, en el que se tendrán que invertir 17 millones para adecuar el edificio.

No obstante, el ejecutivo regional cedería de manera provisional una serie de oficinas, ubicadas en la misma zona mientras se acometen las obras, ya que los pliegos valoran favorablemente que las instalaciones estén disponibles para ser ocupadas en el primer semestre de 2026. Cuando se prevé su puesta en funcionamiento.

Barcelona también quiere acoger la institución. Ha presentado su candidatura para albergarla en la antigua residencia Ramon Llull, un edificio histórico situado dentro del recinto de la Escuela Industrial, en el corazón del Eixample.

En el caso de Murcia propone el Pabellón Docente Virgen de la Arrixaca del Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar.

Toledo también se postula. En su caso, el ejecutivo regional ha mantenido una postura más reservada que el resto de regiones, al no desvelar el nombre del inmueble elegido para ser la sede del nuevo órgano.

Castilla y León ha presentado la candidatura para que León y Salamanca sean una de la elegida. Entre las propuestas que se han anunciado está el antiguo edificio de Caja España, actualmente Unicaja.

Otras ciudades

Oviedo y Lugo, son otras de las ciudades que también mostraron interés en un primer momento. Finalmente, han dado un paso hacia delante y han formalizado oficialmente su candidatura. Según adelantó este periódico, Madrid también estaba estudiando presentarse al proceso. Pero, todavía no se conoce si finalmente lo hará.

La Xunta pondrá a disposición del Estado el edificio del Departamento Territorial de la Consejería de Sanidad ubicado en Lugo. Y en el caso de Oviedo, la institución se ubicaría en el conocido Calatrava, el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital asturiana.

Funciones

La Agencia de Salud Pública, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, trabajará en coordinación con las comunidades autónomas. En julio de 2025, se aprobó su creación en el Congreso con el objetivo de que el país mejore sus capacidades y esté preparado frente a amenazas sanitarias.

Todo esto ocurre después de que el paso de la pandemia dejara en evidencia las debilidades del sistema sanitario.

Entre sus principales funciones está la vigilancia de la salud pública y la evaluación y comunicación de todos los riesgos sanitarios y las actividades de planificación y respuesta ante emergencias sanitarias.

La nueva institución dará soporte a las Administraciones públicas para el ejercicio de sus competencias. También, ofrecerá asesoramiento técnico-científico y evaluará el resultado de las políticas sanitarias, así como participará en la elaboración de intervenciones en materia de salud pública.

Gracias a su creación se impulsará la investigación e innovación y se reforzará la cooperación entre todos los actores que desarrollen funciones en materia de salud pública.

Con todo, para conseguir ser la elegida, las regiones deberán cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, el entorno deberá contar con 4.000 metros cuadrados y un espacio para aparcamiento y transporte público y estar dotado de comunicaciones digitales seguras, permitiendo conexiones a alta velocidad.

La sede deberá estar conectada con una buena red de transporte público, tanto aéreo, ferroviario como de carretera. Se valorará positivamente su cercanía con aeropuertos internacionales, especialmente con destinos a Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul.

Estas localidades albergan las principales contrapartes europeas y globales de la Agencia, en las que se ejercerá la representación de España.

Fachada de la actual residencia Ramon Llull, edificio que ofrece Barcelona para alojar la sede de la Agencia de Salud Pública. David Zorrakino / Europa Press

El espacio debará estar conformado por unos 300 empleados a medio plazo, con despachos, salas de reuniones y videoconferencias (capacidad de entre 10–60 personas), salón de actos (para más de 300), salas de prensa y formación, archivo, almacén y servidores.​

Se prevé que la Agencia vea la luz en la primera mitad de 2026, por lo que se valorará entre las candidatas que se ofrezcan instalaciones plenamente disponibles para ser ocupadas desde el inicio o que requieran adaptaciones menores.