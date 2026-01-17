La competencia récord en el MIR 2026 dejará sin plaza a 7.487 aspirantes tras el examen

Queda tan sólo una semana para que se celebre el examenes de Formación Sanitaria Especializda (FSE) de 2026, entre ellos el MIR. El Ministerio de Sanidad ha batido el récord del número de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) convocadas: 12.366. Se las disputarán 35.503 aspirantes.

Al examen MIR se presentarán 16.763 aspirantes para 9.276 plazas disponibles. Es decir, que alrededor de 7.428 se quedarán sin puesto para formarse en una de las especialidades médicas.

Esta cifra supone un 23% más que hacde un año. En la convocatoria de 2024/2025, se presentaron 15.110 aspirantes para los 9.007 plazas disponibles.

Aunque Sanidad ha ofertado la cifra más alta de la historia (9.276 plazas), la competencia es más dura que nunca debido a que el número de aspirantes finalmente admitidos al examen ha crecido a un ritmo incluso mayor.

En la publicación de las listas definitivas para el examen, se ha comprobado que finalmente 1.041 personas no han sido admitidas. No obstante, se permitirá que puedan presentarse. La corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión.

Evolución

En términos absolutos, el número de admitidos al examen MIR ha aumentado un 35% en los últimos diez años. En 2016, se aceptó a un total de 12.427 para hacer la prueba, muchos menos que los 16.763 de esta convocatoria.

Así se puede comprobar en los datos del último informe sobre Resultados en el MIR entre 2016 y 2025 por universidad de origen del Centro de Estudios del Sindicato Médico Andaluz (Simeg) y en los datos proporcionados por Sanidad.



La convocatoria de este 2026 ha superado también a la de 2020, que hasta ahora marcaba el máximo de aspirantes(16.263). A partir de ahí, disminuyó poco a poco la cantidad hasta llegar al mínimo de la convocatoria 2022/23: 12.675.

Tras esto, en 2025 subió a 15.110 aceptados para hacer el examen. De ellos, 6.378 eran médicos graduados en universidades fuera de España. Un 15% más que en la convocatoria anterior y un 51% más que hace ocho años.

La mayoría (6.196) procedían de universidades no comunitarias, es decir, de fuera de la Unión Europea (UE).

Cabe destacar que el Ministerio de Sanidad no ha publicado aún el número de admitidos extranjeros de esta convocatoria. Aunque observando la evolución de años anteriores, todo apunta a un crecimiento.

Examen y sedes

El examen se celebrará justo dentro de una semana, el 24 de enero, a las 14.00 horas de la tarde, adelantándose dos horas con respecto a convocatorias anteriores.

Los aspirantes se examinarán en 25 sedes, después de que el Ministerio de Sanidad confirmara que tres de ellas salen oficialmente de la lista: Ciudad Real, Gerona y Vigo.

Así, los exámenes se celebrarán en Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Murcia, Albacete, Madrid, Alicante, Valencia, León, Salamanca, Valladolid, La Rioja, Barcelona, Zaragoza, Navarra, Vizcaya, Cantabria, Asturias, A Coruña, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Después del retraso en las listas del MIR y el cambio en el comité que elabora las preguntas, los aspirantes afrontan este examen con más incertidumbre que nunca.