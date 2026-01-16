Sanidad formaliza en los tribunales su denuncia a Madrid por no tener registro de objetores al aborto

La consejería de Sanidad de Madrid respondió criticando a la ministra y señalando otros problemas en el sector sanitario nacional.

Madrid es la única comunidad que no ha iniciado el trámite para crear el registro y se ha negado en repetidas ocasiones.

Mónica García, ministra de Sanidad, había advertido que tomaría acciones legales si las regiones no implementaban el registro en un mes.

El Ministerio de Sanidad ha formalizado en los tribunales una denuncia contra la Comunidad de Madrid por no crear el registro de objetores al aborto.

La guerra entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid se mantiene viva en 2026. El departamento ha formalizado en los tribunales su denuncia a Madrid por no crear el registro de objetores al aborto, según ha podido confirmar este periódico al tener acceso a dicha demanda.

Esto ocurre después de que Mónica García enviara un requerimiento a las comunidades que no tenían formalizado aún dicho registro. Esta instaba a las regiones a cumplir con su creación.

En el pasado mes de octubre, la ministra advirtió de que el Gobierno tomaría acciones legales, si las regiones no lo tramitaban en el plazo de un mes. En ese momento, Madrid, Aragón y Baleares, eran las tres regiones que todavía no contaban con él.

"Esto no es algo opcional, es una obligación legal para garantizar los derechos tanto de los profesionales sanitarios como de las mujeres y para conseguir que haya equidad y respeto por hacerlo", aseguró García.

La Comunidad de Madrid ha sido la única que no ha iniciado ese trámite y la que se ha negado, por completo, en numerosas ocasiones. Después de que incumpliera dicho plazo, el Ministerio ha contado con dos meses para acudir a los tribunales.

Así, Sanidad presentó este jueves un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Madrid

Tras este último movimiento del departamento, la consejería que dirige Fátima Matute ha respondido de manera tajante.

"El Ejecutivo regional señala que lo que tiene que hacer la Ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez es solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es más importante".