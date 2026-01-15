Los sindicatos médicos cifran el seguimiento en más de un 50% durante la segunda jornada de huelga nacional

Los sindicatos denuncian servicios mínimos "abusivos" y reclaman un estatuto propio para negociar condiciones laborales y salariales más acordes a su responsabilidad.

En Cataluña, el sindicato Metges cifra el seguimiento en un 53%, mientras que en Asturias asciende al 58% y en la Comunidad Valenciana al 65%, aunque las administraciones rebajan estos datos.

La convocatoria ha sido organizada por la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Ampeyf), que agrupa a 16 organizaciones de distintas comunidades.

La segunda jornada de huelga médica nacional ha tenido un seguimiento que supera el 50%, según los sindicatos, pese a los servicios mínimos.

La segunda jornada de huelga médica deja un seguimiento de más del 50% de media, teniendo en cuenta que muchos de los facultativos que querían secundarla se encuentran realizando los servicios mínimos. Esta se trata de la cuarta jornada de paros que se convocan en menos de un año tras los de junio, octubre y diciembre (del 9 al 12).

La huelga ha sido convocada por la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Ampeyf) que está conformada por 16 organizaciones. En ella, están los sindicatos de Madrid (Amyts), Cataluña (Metges), País Vasco (SME), Asturias (SIMPA), de Navarra (SMN) o el de Valencia.

En Madrid, se ha celebrado una segunda manifestación a las puertas del Hospital de la Paz. A ella han acudido más de 400 facultativos.

"Si se va a mantener una situación en donde los médicos tenemos excepcionalidad, por ejemplo en el tema de las guardias necesitamos un Estatuto propio en el que poder negociar nuestras condiciones y una categoría acorde con nuestra responsabilidad y los años que nos cuesta llegar a un salario mínimo, concretamente 11 años", ha añadido Daniel Bernabéu, médico y delegado de Amyts en la manifestación.

Por su parte, el sindicato médico catalán (Metges) cifra el seguimiento de esta segunda jornada en un 53%. Por provincias, Barcelona anota una participación del 54%; Gerona del 35%, Tarragona del 23% y Lleida del 20%.

Por ámbito asistencial, en Atención Primaria se registra un seguimiento del 54% y en Atención Hospitalaria del 45%. Mientras que la Generalitat lo rebaja al 7,3%.

Barcelona también ha vuelto a celebrar una nueva manifestación (que se suma a la celebrada este miércoles) a la que han acudido alrededor de 700 médicos, según Metges.

El sindicato médico asturiano (SIMPA) calcula una participación del 58%. En cambio, la Consejería de Salud lo cifra en un 12%.

La segunda y última jornada de huelga de médicos convocada en la Comunidad Valenciana por el Sindicato Médico Avanza ha tenido este jueves un seguimiento del 65% según la organización sindical. Su consejería rebaja el dato sólo al 3,63%.

Escasa participación

En País Vasco, su sindicato lo cifra en un 20% el seguimiento a la huelga, debido a unos servicios mínimos "abusivos", según denuncia la organización.

Cerca de un centenar de profesionales médicos se han concentrado durante la mañana de este jueves ante el ambulatorio Olaguibel, en Vitoria-Gasteiz.

El delegado del sindicato médico, Néstor Morchón ha denunciado que los servicios mínimos instaurados por la Administración "son abusivos", al programarse "cirugías perfectamente demorables" y "servicios que tienen más dotación, incluso que un día de diario, cuando realmente lo que hay que atender es la atención urgente, lo que sería el equivalente a un festivo".

"No se nos permite hacer huelga y eso es muy grave. Probablemente, tengamos que tomar medidas, porque, impunemente, no se está respetando el derecho a la huelga de los trabajadores", ha señalado, para anunciar que el sindicato "baraja denunciar" el decreto de servicios mínimos, ha terminado.

Por su parte, el Gobierno autonómico de Aragón calcula un seguimiento sólo del 1,86% El Ejecutivo informa de que, de 966 efectivos reales, han secundado esta movilización un total de 18 médicos durante la mañana.

Cabe destacar que en comparación con la anterior convocatoria (diciembre 2025) esta ha tenido un seguimiento más escaso. En diciembre, los sindicatos cifraban en un 85% de participación.