De Orforglipron de Lilly a CagriSema de Novo Nordisk: los fármacos contra la obesidad que romperán la banca en 2026

Las farmacéuticas siguen acelerando el desarrollo de nuevos medicamentos contra la obesidad. En los últimos años, la investigación e inversión en estos fármacos se ha disparado. Todo un mercado en auge que se espera que alcance los 150.000 millones de dólares (128.700 millones, aproximadamente, en el cambio a euros) en 2035.

Actualmente, hay siete medicamentos en fase III de desarrollo y algunos esperando ya la aprobación de las agencias regulatorias, como es el caso de Orforglipron: la píldora oral de Eli Lilly.

Entre esas terapias también se encuentran CagriSema (Novo Nordisk), Retatrutide (Lilly), Survodutide (de la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim y Zeeland Pharma), VK-2735 (de la biotecnología Viking Therapeutics), Ecnoglutide (de la compañía Sciwind Biosciences) y Noiiglutide (de la farmacéutica china Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd).

La mayoría de ellas se administran de forma subcutánea. Así lo señala el último informe The 2026 Drugs to Watch sobre los medicamentos que van a transformar la industria en los próximos cinco años, elaborado por la compañía analista de datos Clarivate.

Según las estimaciones, la pastilla para perder peso de Lilly llegará en primavera a Estados Unidos, ya que este fármaco ha entrado dentro del nuevo programa de vales de prioridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) destinado a acelerar los plazos de aprobación.

En 2027 se espera su aprobación en la Unión Europea, en Japón y Reino Unido. "Tras su lanzamiento, Orforglipron tiene el potencial de remodelar el mercado de la diabetes tipo 2. Esperamos una fuerte aceptación también en el segmento de la obesidad, especialmente entre los pacientes reacios a los inyectables. Su desarrollo simultáneo para la hipertensión y la apnea obstructiva del sueño (AOS) amplía su potencial terapéutico", detalla el informe.

Con todo, se espera que se superen los 11.100 millones dólares (9.531 millones de euros) en ventas sólo para los mercados de la obesidad en 2031. Y los 5.200 millones de dólares (4.465 millones de euros) en el caso de la diabetes.

Línea de empaquetado de la planta de Lilly en Alcobendas.

Según prevé el estudio, el fármaco está bien posicionado para captar cuota de mercado en los segmentos en expansión de la diabetes tipo 2 y la obesidad en China, al tiempo que mejora la accesibilidad para una población de pacientes más amplia.

Otro de los fármacos analizados ha sido Retatrutide, también en desarrollo por Lilly. Según prevé el informe, alcanzará los 10.000 millones de dólares (8.587 millones de euros) en ventas sólo en el mercado de la obesidad y los 20.100 millones (17.262 en euros) en el de la diabetes tipo 2.

Novo Nordisk

Pero, Retatrutide llegará más tarde al mercado: en 2028. Este, según el informe, se enfrentará a la competencia directa de CagriSema, Wegovy y los genéricos de semaglutida, lo que podría suponer un obstáculo tras su lanzamiento.

Así, se espera un cambio de Novo Nordisk de Wegovy a CagriSema, que dominará el mercado en ese año.

Por otro lado, recientemente, la FDA ha dado luz verde a Wegoby: la pastilla que recibe el mismo nombre que el medicamento inyectable que comercializa Novo Nordisk. Un fármaco que ya se ha empezado a comercializar en más de 70.000 farmacias de Estados Unidos.

No obstante, se espera que las ventas no sean tan elevadas debido a la rápida llegada del fármaco de Lilly que destronará a Novo Nordisk.

Competencia

Bank of Montreal (BMO) destacó que la creciente competencia de otros fármacos orales GLP-1 en desarrollo, incluidos activos de Viking y Structure Therapeutics y Metsera y Pfizer, subrayan un panorama cada vez más concurrido.

Por otro lado, un reciente informe de Evaluate Pharma precisa que las terapias combinadas están transformando el panorama del tratamiento de la obesidad.

En 2024-2025, 13 acuerdos por valor de 13.600 millones de dólares (unos 11.676 millones de euros) se centraron en combinar GLP-1 con agentes dirigidos a las vías de la amilina, la miostatina o la calcitonina.

Estas combinaciones tienen como objetivo mejorar la eficacia, reducir los efectos secundarios gastrointestinales y preservar la masa muscular.

China

China está cogiendo también un gran peso en el mercado de la obesidad. En 2024, los acuerdos de licencia con empresas chinas movieron 9.000 millones de dólares (7.721 millones de euros). En 2025, se prevé alcanzar los 13.000 millones de dólares (11.150 millones de euros).

En 2022, aproximadamente el 34,8% de la población estaba clasificada como con sobrepeso, y el 14,1% cumplía los criterios de obesidad.

"Esto se traduce en, aproximadamente, 690 millones de personas, casi el doble de la población de los Estados Unidos, lo que pone de relieve una importante oportunidad de mercado para los tratamientos dirigidos a la reducción de peso y los trastornos metabólicos relacionados, determina el informe", sentencia el informe de Clarivate.