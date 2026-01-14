Cuarta huelga de médicos en menos de un año: “García se ha reunido con nosotros 60 veces y no ha solucionado nada”

Los sindicatos denuncian la falta de soluciones tras más de 60 reuniones con la ministra de Sanidad y piden mayor responsabilidad a las comunidades autónomas.

En Madrid, los servicios mínimos en urgencias alcanzan el 100%, mientras que en Cataluña el seguimiento de la huelga varía entre el 6,5% y el 45% según las fuentes.

La principal demanda de los facultativos es negociar sus condiciones laborales en mesas específicas de cada servicio de salud y regular el precio y la voluntariedad de las guardias.

Los médicos de varias regiones de España protagonizan la cuarta huelga nacional en menos de un año, en protesta por el nuevo Estatuto Marco.

Los médicos de varios puntos de España vuelven a las calles en contra del nuevo Estatuto Marco. En concreto, la Agrupación por un Estatuto médico y facultativo (Apemyf) ha sido la encargada de convocar la cuarta jornada de huelga nacional que se celebra en menos de un año después de las de junio, octubre y diciembre (del 9 al 12).

A esta agrupación pertenecen los sindicatos médicos de Madrid (Amyts), Metges (Cataluña), País Vasco (SME), Asturias (SIMPA) o el de Navarra (SMN). En el caso de la capital, ha celebrado este miércoles una manifestación que ha partido desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad.

Según las estimaciones de la Policía Nacional, a esta han acudido 400 personas. Por otro lado, hay facultativos que están en huelga, pero que no pueden secundarla porque están realizando los servicios mínimos. En la Comunidad de Madrid, son del 100% en urgencias; del 35% en Atención Hospitalaria y en Atención Primaria por el miedo al avance de los virus respiratorios se han elevado hasta el 55%.

Al grito de "si no hay solución Mónica, dimisión" y "gobierne quien gobierne, el Estatuto se defiende", afrontan dos nuevas jornadas de paros este miércoles y jueves 15. Los médicos han despertado y necesitan que se les escuche y para ello, reclaman negociar sus propias reivindicaciones. Algo que hasta ahora parece que no ha tenido efecto en las conversaciones entre el Ámbito de Negociación y el Ministerio de Sanidad.

Es cierto que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha tenido numerosas reuniones con los médicos con el objetivo de llegar a un acuerdo. Pero, la situación lejos de resolverse ha empeorado aún más.

"La ministra dice que se ha reunido con nosotros más de 60 veces, pero no ha aportado ni una sola solución de las que para nosotros son imprescindibles", denuncia a este periódico, Ana Jiménez, presidenta del sindicato médico madrileño (Amyts).

Entre esas demandas "imprescindibles" se encuentra que: los facultativos negocien sus condiciones en mesas específicas de cada servicio de salud.

"Estas nuevas jornadas de huelga se han convocado con el objetivo de hacerle ver a la comunidad autónoma su corresponsabilidad en esto. Por ejemplo, el precio de la hora de guardia depende de las regiones. También nos pueden dar una mesa propia de negociación", continúa Jiménez.

La regulación de las guardias es otro de los puntos candentes. Los médicos reclaman que se fije un precio de la hora de guardia que en, ningún caso, sea inferior al valor de la hora ordinaria de trabajo.

"Por su parte, la ministra ha dicho, que esto depende de las comunidades autónomas. Así que pedimos que basta ya de tirarse la pelota unos a otros, que se pongan de acuerdo y hablen con nosotros. Porque entre todos lo único que están consiguiendo es que estemos cada vez peor, más enfadados y más unidos", dice la presidenta del sindicato madrileño.

El tema de la voluntariedad de las guardias es en el que más conflicto han tenido con el equipo de Mónica García. Los facultativos son conscientes de que la asistencia sanitaria tiene que garantizarse las 24 horas del día.

Médicos durante la manifestación de Metges en Barcelona (Cataluña) este miércoles 14. E.P

"Pero no a costa de su esclavitud. En otros países estas no son obligatorias. Esto se puede hacer, pero claro, se necesitará organizar la plantilla", señala.

Pero, "es que lo único que barajan es que en lugar de contratar más profesionales, que hagamos guardias más cortas y por consiguiente más habituales", continúa Jiménez.

Otras CCAA

En otras regiones, los médicos también han secundado esta cuarta jornada de huelga médica.