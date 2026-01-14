La AIReF alerta de que el gasto de la Seguridad Social por absentismo se dispara un 200% desde 2014, hasta los 16.500M

Esto supone un aumento del 200% del gasto en comparación con hace 10 años. En 2014, el absentismo suponía un desembolso para las arcas públicas de 5.500 millones de euros.

Así, lo ha advertido Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en la primera jornada del Investors Day durante este miércoles. Estas son algunas de las conclusiones de un informe que ha elaborado la entidad sobre absentismo laboral y que pretende presentar a principios de febrero.

"El absentismo está repercutiendo en la oferta efectiva de trabajo, la productividad y la organización empresarial", denuncia la presidenta de la AIReF. De esta manera, ha presentado una serie de propuestas para reducir el gasto en esta partida.

"Hay que desarrollar un sistema de información más robusto e interconectado entre el ámbito sanitario y el laboral, además de mejorar las capacidades de coordinación y supervisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), priorizando aquellos casos que registran más casos por incapacidad temporal o aquellos que se produzcan de forma reiterada", ha matizado.

¿Y qué influye en el aumento de casos? Según Herrero hay varias variantes: la demografía, aspectos sanitarios como la naturaleza de los diagnósticos con un peso creciente de determinadas patologías como las enfermedades mentales, las listas de espera, la reiteración de episodios o el ciclo económico porque es una prestación que tiene un cierto carácter procíclico.

Así, para que el dato sea más accesible y comparable, la institución desarrollará una estadística homogénea de listas de espera sanitarias con la participación de las comunidades autónomas, y ya que actualmente es muy difícil hacer una comparativa.

Con estos resultados, el órgano constata su preocupación por el impacto económico que tienen las prestaciones por incapacidades laborales en las arcas públicas. Una advertencia que ya sugirió Herrero en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"España se sitúa por encima de la media de la Unión Europea en absentismo laboral y es el segundo país, detrás de Portugal, con mayor tasa de absentismo debido a enfermedad", alertó durante su intervención.

Innovación

En el encuentro también han participado Mónica García, ministra de Sanidad; Amaya Echevarría, presidenta de Novartis y María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante la charla, se ha analizado como España puede introducir la innovación sin perder competitividad y al ritmo que otras grandes potencias como Estados Unidos y China.

"España es líder europea en ensayos clínicos y en investigación, pero tenemos que mejorar en la financiación. Hay que seguir cuidando el acceso a la investigación y para ello se debe mejorar en el acceso a la financiación de fármacos. Debemos agilizar tiempos y mejorar en la homogeneidad territorial", ha señalado Echevarría.

En la misma línea, se ha mantenido María Neira. "Hay que eliminar barreras de acceso a nuevas tecnologías. Y tenemos que ver como organizamos nuestras plantillas, ya que ahora muchas de las funciones las va a cubrir la inteligencia artificial".

Por último, Mónica García, ha recalcado el papel que tiene España en la investigación clínica. "Somos el segundo país líder del mundo en acceso a ensayos clínicos y que tiene acceso directo a fármacos innovadores que están en III fase. En casos especiales, los pacientes puede acceder a unos 40.000 fármacos aunque no estén todavía financiados ni en el mercado como tal".

En cuanto al papel de los investigadores y la falta de financiación, García ha vuelto a reiterar que esto es algo en el que el Ministerio de Sanidad está trabajando, ya que la nueva norma del personal estatutario, el Estatuto Marco, lo recoge.