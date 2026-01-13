Yermo (Farmaindustria): "La Ley de Biotecnología es una oportunidad para que Europa recupere el liderazgo innovador"

Farmaindustria advierte sobre la necesidad de equilibrio en las exigencias de localización industrial para evitar la desincentivación de inversiones y posibles conflictos internacionales.

La reducción de plazos en la aprobación de ensayos clínicos y el refuerzo de la protección de la propiedad industrial son medidas clave valoradas por la industria farmacéutica.

La normativa busca acelerar la llegada de medicamentos innovadores al mercado, mejorar la competitividad frente a Estados Unidos y China, y fortalecer la biofabricación europea.

La Ley de Biotecnología es vista por Farmaindustria como una oportunidad histórica para que Europa recupere el liderazgo en innovación biofarmacéutica.

La industria farmacéutica celebra la llegada de la Ley de Biotecnología. El director general de Farmaindustria, Juan Yermo, ha calificado la normativa como una "oportunidad histórica" para que Europa recupere el liderazgo en innovación biofarmacéutica. Esta declaración va en línea con la valoración positiva emitida por la Federación de la Industria Farmacéutica Europea (Efpia, por sus siglas en inglés), a la que pertenece Farmaindustria, y Vaccines Europe.

"Su éxito dependerá de evitar requisitos restrictivos, garantizar coherencia regulatoria, asegurar financiación sostenible, promover la digitalización y la inteligencia artificial (IA) con seguridad y mantener el equilibrio entre autonomía estratégica y competitividad global", ha explicado Juan Yermo.

La Ley de Biotecnología, que la Comisión Europea presentó dentro de un paquete de medidas sanitarias el pasado 16 de diciembre, busca impulsar la llegada de medicamentos innovadores al mercado, reducir la brecha de competitividad frente a otros bloques como Estados Unidos y China, y fortalecer la biofabricación en territorio europeo.

La industria farmacéutica ha valorado en detalle las propuestas que incluye esta ley. Sobre la reducción de los plazos de aprobación de los ensayos clínicos a 75 días, ha apuntado que esto puede hacer a Europa más atractiva para los ensayos de medicamentos innovadores, así como para ensayos clínicos multinacionales en situaciones de emergencias de salud pública.

Teniendo en cuenta que la UE ha visto reducida a la mitad su cuota mundial de ensayos clínicos en la última década, dejando a 60.000 europeos sin acceso que podrían haber salvado vidas, ha destacado que acortar estos plazos es "esencial" para mejorar la competitividad de Europa y reducir los retrasos para los pacientes.

Medidas

Además, la industria ha reconocido como aspectos positivos la introducción de la evaluación coordinada de estudios combinados, el apoyo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) a las autoridades competentes en los estudios clínicos multinacionales o el nuevo enfoque de protección de datos personales basado en la obligación legal.

También, Farmaindustria defiende la armonización, simplificación y agilización de procesos, además del fomento del uso de sistemas de IA y la digitalización en los ensayos clínicos.

En cuanto al refuerzo de la protección de la propiedad industrial a través de la ampliación desde los 12 meses hasta los seis años del régimen de certificados complementarios de protección, ha destacado que esto ayudará a mejorar el atractivo de Europa para la I+D farmacéutica.

Sin embargo, ha expresado preocupación porque los incentivos propuestos sólo se aplicarían a un subconjunto limitado de productos, con lo que podrían excluirse involuntariamente importantes avances impulsados por la biotecnología y desviar la inversión de las áreas en las que la innovación es más urgente.

Dependencia a terceros

Para reducir la dependencia de terceros y reforzar la respuesta frente a amenazas sanitarias, la norma busca aumentar la capacidad de fabricación con incentivos regulatorios, financieros y administrativos, condicionados a la presencia industrial o desarrollo de procesos en suelo europeo.

Sobre la exigencia de localización en Europa, la industria considera que esto puede mejorar la autonomía estratégica y la resiliencia, pero ha advertido que debe hacerse de forma equilibrada para evitar riesgos como la desincentivación de inversiones, el aumento de costes o la reducción de la flexibilidad, así como posibles conflictos con normas internacionales y acuerdos comerciales.

También ha considerado positivo el establecimiento de un programa piloto de inversión en biotecnología sanitaria de la UE con el Banco Europeo de Inversiones (Capital Booster), ya que puede ayudar a retener y desarrollar las pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas, contribuyendo a convertir la excelencia académica de la región en nuevos tratamientos para los pacientes y en crecimiento económico.

Por otro lado, Farmaindustria ha destacado el potencial que tiene España para convertirse en un hub de innovación y producción de medicamentos, pero ha puntualizado que requiere de unas condiciones adecuadas para el establecimiento de la industria.

En este sentido, ha recordado que el país se sitúa como uno de los líderes internacionales en ensayos clínicos y que la patronal está trabajando en un proyecto país de financiación de estudios preclínicos que podría escalarse a nivel europeo con la financiación adecuada y en un esquema de colaboración público-privada.

En este contexto, ha destacado que la Ley de Biotecnología también persigue fortalecer los clústers biotecnológicos con la finalidad de conectar a los diferentes agentes e impulsar la investigación traslacional, lo que podría elevar el papel de España como una plataforma de innovación biomédica global.