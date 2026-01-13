La farmacéutica catalana Esteve amplía su presencia en EEUU en plena guerra arancelaria

Esteve continúa su crecimiento en EE.UU., tras adquirir en 2024 un negocio de enfermedades raras y ampliar su cartera con nuevos tratamientos biológicos y oncológicos.

La farmacéutica Esteve amplía su presencia de negocio en Estados Unidos en plena guerra arancelaria. Este martes ha firmado un acuerdo para adquirir la Unidad de Negocio de Terapias Especializadas de Infusión (IST, por sus siglas en inglés) de TerSera.

Esta adquisición permite a la compañía expandirse en el país americano con dos medicamentos altamente especializados y un equipo de personas dedicado a ventas, marketing y asuntos médicos. Se espera que la transacción actual se cierre en el primer trimestre de 2026.

Así, la unidad de negocio de IST de TerSera incluye dos medicamentos especializados: Prialt y Quzyttir.

El primero es el único fármaco no opioide aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) para el tratamiento del dolor crónico intenso en adultos que requieren terapia intratecal y que presentan intolerancia o resistencia a otros tratamientos, como analgésicos sistémicos, terapias adyuvantes o morfina intratecal.

El otro fármaco es el primer y único antihistamínico H1 inyectable de segunda generación aprobado por la FDA para el tratamiento de la urticaria aguda en adultos y niños a partir de los seis meses de edad.

Con esta transacción, la farmacéutica catalana obtendrá los derechos mundiales de Quzyttir en todos los territorios (excepto en China) y consolidará los de Prialt a nivel mundial.

Staffan Schüberg, consejero delegado de Esteve ha declarado: "Al incorporar Quzyttir a nuestra cartera y expandirnos al mercado estadounidense con Prialt, no sólo reforzamos nuestra experiencia en terapias altamente especializadas, sino que también aceleramos nuestra expansión en Estados Unidos, el mercado farmacéutico más grande del mundo".

"Esteve ha sido nuestro socio a largo plazo para Prialt en Europa. Su experiencia en áreas prioritarias lo convierte en el futuro socio ideal para IST", afirma Edward Donovan, consejero delegado de TerSera.

Y continúa: "Creemos que esta transacción ofrece un excelente marco para Prialt y Quzyttir, lo que nos permitirá continuar con el sólido impulso que hemos logrado con estos medicamentos, a la vez que reforzamos nuestro enfoque en nuestras áreas terapéuticas principales de oncología y enfermedades raras".

Expansión

Este acuerdo refuerza el crecimiento de la compañía catalana en Estados Unidos, iniciado con la adquisición en 2024 de un negocio especializado en enfermedades raras y ultrarraras en las áreas de endocrinología y neuroendocrinología.

Con la posterior expansión en 2025, la cartera de Esteve se ha visto reforzada con la autorización de comercialización fuera de Estados Unidos de un producto biológico utilizado para el tratamiento de niños y adolescentes de 2 a 18 años con deficiencia primaria grave del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 14.

También, con la aprobación de un tratamiento adyuvante en investigación en Estados Unidos para el osteosarcoma no metastásico y con un medicamento utilizado en adultos y niños mayores de 5 años para el tratamiento del cáncer medular de tiroides agresivo y sintomático.