Las enfermeras denuncian que la suspensión de la guía de infecciones urinarias generará más esperas e ineficiencia

Las enfermeras reclaman la aprobación de la Ley del Medicamento para reconocer plenamente su capacidad prescriptora y equipararla a otras profesiones sanitarias.

La guía suspendida permitía a las enfermeras prescribir medicamentos bajo protocolos consensuados, con el objetivo de agilizar la atención y mejorar la seguridad jurídica de estos profesionales.

El Consejo General de Enfermería advierte que la medida perjudicará especialmente a las mujeres, principales afectadas por las infecciones urinarias, y al sistema sanitario en su conjunto.

Las enfermeras denuncian que la suspensión cautelar de la guía para la prescripción de fármacos en infecciones urinarias leves aumentará las esperas e ineficiencia en la sanidad pública.

La suspensión cautelar de la guía de prescripción enfermera de infecciones urinarias leves ha levantado ampollas entre los profesionales. Todo ocurre después de que la Organización Médica Colegial (OMC) decidiera recurrirla ante la justicia en septiembre de 2024.

Por su parte, el Consejo General de Enfermería (CGE) denuncia que esto provocará que se prolonguen aún más los tiempos de espera en la sanidad pública.

Como refleja la institución, perjudica de forma clara a las mujeres que sufren infecciones urinarias -el 50% las padecerán al menos una vez en la vida- "y al sistema sanitario, que sufrirá más retrasos en el abordaje de una patología de tratamiento claramente pautado y eficaz", asegura el CGE en un comunicado.

"Una vez más, los representantes de la OMC se empeñan en paralizar en los tribunales medidas que recoge la legislación vigente y que funcionan con normalidad en algunos de los países más avanzados del mundo", continúa.

Con todo, denuncian que el resultado será un sistema sanitario con más esperas, con más ineficacia y donde las perjudicadas son las pacientes. "Todo bajo un prisma de defensa de intereses puramente corporativistas".

"La guía de la que es objeto la suspensión cautelar, así como el resto que afectan a distintas áreas de la salud, permiten agilizar la atención, descongestionar el sistema e incrementar la seguridad jurídica de las enfermeras. En ningún momento implican menoscabo en la actuación del médico ni de sus competencias", asegura Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

Cabe recordar que esta guía autoriza a las enfermeras para la prescripción de fármacos contra infecciones urinarias leves en mujeres adultas. Todo ello bajo el paraguas de unos protocolos de actuación consensuados de manera multidisciplinar (en un equipo conformado por médicos, enfermeras y farmacéuticos) y contando con el aval del Ministerio de Sanidad.

Ley del Medicamento

"El objetivo terapéutico -y es algo en lo que deberían estar de acuerdo los representantes médicos- es resolver esta situación clínica de modo precoz para prevenir futuras complicaciones", aseguran desde el CGE.

No obstante, ante los riesgos de judicializar y paralizar los avances en materia sanitaria y nuevas actuaciones que perjudiquen a los pacientes y al sistema sanitario, las enfermeras reclaman cuanto antes la necesidad de aprobar la Ley del Medicamento que reconoce a las enfermeras como profesionales con plena capacidad prescriptora en el ámbito de sus competencias, al mismo nivel de otras profesiones sanitarias.

"La OMC se empeña en recalcar que sus años en el Grado de Medicina y los de especialización les facultan para prescribir. No ven problema en que odontólogos y podólogos también figuren como prescriptores en la citada ley sanitaria, a pesar de que su formación no es la de los médicos y, sin ir más lejos, cuentan con menos créditos en materia de farmacología en el Grado que una enfermera. Sin embargo, la obcecación de los médicos se focaliza únicamente con una profesión hermana como es la Enfermería", continúan en el comunicado.

Para Pérez Raya, "hay que apostar por agilizar la asistencia sanitaria, por aportar valor al sistema de salud y por dar seguridad jurídica a las enfermeras/os en las actividades que realizan en su día a día, que es lo que se está realmente aportando con las guías de indicación, uso y autorización de la dispensación aprobadas por el Ministerio de Sanidad".