Ángela Hernández (Amyts): “Las huelgas médicas seguirán hasta conseguir un estatuto propio, no hay vuelta atrás”

Los médicos vuelven a la carga. El 14 y 15 de enero se celebran dos nuevas jornadas consecutivas de huelga nacional. En este caso, ha sido la Agrupación por un Estatuto Marco propio y médico (Apemyf) la que ha puesto en marcha las movilizaciones.

A esta pertenecen 16 organizaciones, entre las que se encuentran el sindicato médico de Madrid (Amyts), el de Cataluña (Metges), País Vasco (SME) o el de Navarra (SMN).

Así, los facultativos han decidido continuar las movilizaciones después de una ruptura completa con Sanidad, ya que (después de varias reuniones) el departamento se ha negado completamente a elaborar una norma propia para el colectivo.

La agrupación se reunió con el equipo de Mónica García con el fin de lograr lo que tanto llevan reivindicando: conseguir una norma propia, una mesa de negociación específica en cada servicio de salud, así como el establecimiento de un precio de la hora de guardia que, en ningún caso, podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria de trabajo.

Para estos dos días, las comunidades han convocado varias manifestaciones autonómicas. Por ejemplo, en el caso de Madrid, la región ha convocado una manifestación para el miércoles 14 a las 10.00 horas que partirá del Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad. Otras, como Cataluña, celebrará concentraciones ambos días.

En una entrevista con este diario, Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, ha reflexionado sobre el futuro del Estatuto Marco y de las próximas movilizaciones.

Hernández sentencia que las huelgas y futuras reivindicaciones ya no tienen vuelta atrás. "Si no conseguimos que se reconozcan nuestras reivindicaciones, entre ellas, un estatuto marco propio, esto continuará con este Gobierno y con los siguientes".

Servicios mínimos

Por otro lado, los sindicatos médicos han vuelto a denunciar los excesivos servicios mínimos que han fijado las consejerías para esta convocatoria.

Una vez más, el miedo al seguimiento que va a tener por parte de toda la profesión y el aumento de contagios por virus respiratorios, ha hecho que las regiones endurezcan sus servicios.

"Son más servicios máximos que mínimos. En atención hospitalaria se han fijado del 35%, pero en extrahospitalaria y en urgencias son del 100%, lo que demuestra que funcionan con plantillas superajustadas de base", señala la secretaria general de Amyts.

Así, la evolución de la epidemia de la gripe, ha hecho que en Atención Primaria se fijen unos servicios mínimos de hasta el 50%. "También, han puesto mínimos a los residentes, que esto sí que es importante. En la Comunidad de Madrid han fijado mínimos a los residentes cuando hay comunidades donde no se los han puesto, como en Andalucía, por ejemplo. Y no entiendo por qué en algunas sí y en otras no", denuncia.

Carta a las CCAA

Ante la insistencia de los médicos, Sanidad ha decidido dar un paso más: ha reclamado a las comunidades autónomas que se posicionen al respecto.

En una carta remitida a las consejerías regionales este pasado lunes, Mónica García ha pedido su implicación, ya que las autonomías son las que controlan la gestión de los recursos humanos. Por su parte, Hernández celebra el paso que ha dado el Ministerio de Sanidad, aunque cree que las regiones van a hacer caso omiso a dicha carta.

A ver si conseguimos sentar las bases de los mínimos, y que lo entiendan ambas administraciones, que no podemos estar cobrando la guardia de manera diferente dependiendo del lugar donde residas

"No van a contestar. Y al final, unos por otros, la casa sin barrer. Queremos precisamente que todos ellos se impliquen, que no se utilice la sanidad para tratar de obtener o hacer perder votos al contrario, es decir, que no se politice y que todos los agentes implicados, todos los gobiernos sean capaces de colocar las luces a larga distancia y darse cuenta de que de lo que estamos hablando", precisa Hernández. Y continúa: "Es importante lo que se está logrando, a ver si conseguimos sentar las bases de los mínimos, y que lo entiendan ambas administraciones, que no podemos estar cobrando la guardia de manera diferente dependiendo del lugar donde residas", reivindica Hernández.

Frente común

Mientras que Sanidad intenta buscar apoyos entre las autonomías, los sindicatos médicos siguen su camino: han hecho una alianza para impulsar un frente común. Todas las organizaciones sindicales se han sentado para debatir y fijar nuevas movilizaciones que prometen ser "más intensas" que en convocatorias anteriores. Seguimos negociando esas movilizaciones. Pero hay buena sintonía. Por ejemplo, en Madrid, hemos presentado hoy en nuestro órgano electivo y se ha aprobado, pero estamos pendientes del resto de organizaciones también