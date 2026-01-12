Mónica García pide a las CCAA que se posicionen sobre la creación de un estatuto marco, sólo para los médicos

Las organizaciones sindicales médicas se han unido y preparan movilizaciones más intensas, no descartando una huelga indefinida o una iniciativa legislativa popular.

Las demandas médicas incluyen una mesa de negociación exclusiva, la equiparación de la hora de guardia con la hora ordinaria y la voluntariedad de las guardias.

Los médicos reclaman una norma propia que contemple sus reivindicaciones y han convocado huelgas para los días 14 y 15 de enero como medida de presión.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha solicitado a las comunidades autónomas que se pronuncien sobre la creación de un estatuto marco específico para los médicos.

Mónica García mueve ficha. Ante la insistencia de los médicos, la ministra de Sanidad ha enviado una carta a las consejerías autonómicas pidiendo a las comunidades autónomas que se posicionen sobre la creación de un estatuto marco propio, sólo para los médicos que sea independiente al del resto de profesiones sanitarias.

Con esta carta, García solicita su opinión ante las peticiones de los facultativos, que ya tienen previstas futuras convocatorias de huelgas médicas para el 14 y el 15 de enero. Los galenos reclaman la elaboración de una norma propia que tenga en cuenta sus reivindicaciones.

Una demanda que el Ministerio de Sanidad ha rechazado por completo y que ha provocado la ruptura de las relaciones con todas las organizaciones sindicales médicas.

En el documento remitido a las comunidades, la ministra pone al día a cada autonomía del preacuerdo al que ha llegado con los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación (SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF) y de la situación actual de las reivindicaciones médicas.

"En el marco de las movilizaciones convocadas por los sindicatos médicos, el comité de huelga ha trasladado una serie de peticiones cuya naturaleza y alcance exceden el contenido propio de la norma, al afectar de manera directa al desarrollo de las políticas autonómicas de recursos humanos, particularmente en lo relativo a la organización del trabajo, las condiciones retributivas y los modelos de negociación colectiva", expresa García en la carta a la que ha tenido acceso este diario.

Además de la petición de una norma propia para el colectivo, reclaman una mesa de negociación específica para el colectivo médico en cada servicio de salud; el establecimiento de un precio de la hora de guardia que, en ningún caso, podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria de trabajo y la voluntariedad de la jornada de guardia por parte del personal médico.

Así, García declara en el documento que dada la trascendencia de estas peticiones y su impacto directo en la planificación, gestión y financiación de los recursos humanos (que son competencia de las regiones), "consideramos que su eventual abordaje requiere necesariamente de la valoración de las comunidades autónomas".

Por este motivo, "y desde la cooperación institucional y lealtad entre administraciones, le traslado formalmente estas peticiones para su conocimiento y valoración, solicitando su posicionamiento de cara a la posible formulación de una recomendación en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en caso de que se estime oportuno", señala.

Con todo, los médicos siguen su camino. Más unidos que nunca, han creado una alianza común. Todas las organizaciones sindicales se han sentado para debatir y fijar nuevas movilizaciones que prometen ser "más intensas" que en convocatorias anteriores.

Todas las medidas

Los galenos no descartan ninguna medida. "Hasta llegar a una iniciativa legislativa popular. También se ha hablado de llegar a una huelga indefinida, eso está sobre la mesa, pero lo tenemos que hablar detenidamente. Entramos en una nueva fase en la que la presión sobre los políticos, las administraciones y el Gobierno va a ir a más", declaraba hace unos días Xavier Lleonart Martínez, secretario general de Metges.

En la misma línea se manifestaba Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM).

"Ya os adelanto que van a ser movilizaciones más intensas. Nos hemos dado cuenta de que ni con días sueltos ni con cuatro días consecutivos ha sido suficiente para que el ministerio escuche nuestras peticiones", ha señalado Pedrera.