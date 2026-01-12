El Gobierno formaliza el segundo acuerdo marco para la compra de biosimilares por 410 millones de euros

El plazo de vigencia es de dos años, con posibilidad de prórroga, y a él se han adherido diez comunidades autónomas, además de Ingesa y el Ministerio de Defensa.

El Gobierno ha autorizado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, para la compra de medicamentos biológicos con biosimilares por un valor de 410 millones de euros.

Se trata del segundo Acuerdo Marco formalizado que prevé un ahorro de más de 178 millones de euros y que irá dirigido a varias comunidades autónomas, centros del Ingesa en Ceuta y Melilla y al Ministerio de Defensa.

Este acuerdo supone la continuidad del primero y su actualización, ya que introduce nuevos lotes de acuerdo con la comercialización de nuevos medicamentos biosimilares.

La introducción terapéutica de nuevos medicamentos biológicos ha tenido un gran impacto en la prevención y tratamiento de enfermedades como la artritis, la psoriasis; también en distintos tipos de cáncer, enfermedades como la hemoglobinuria paroxística nocturna, el síndrome hemolítico urémico atípico y enfermedades oculares que causan alteración de la visión.

Cabe destacar que el primer acuerdo marco de esta naturaleza entró en vigor en el último trimestre de 2022 y ya ha dejado de estar vigente debido a la formalización de este nuevo. Su ahorro ha sido de más de 120 millones de euros para las administraciones públicas adheridas.

Este segundo acuerdo marco tiene un plazo de vigencia previsto de dos años, con la posibilidad de poder prorrogarlo uno más.

Su valor estimado asciende a 410,9 millones de euros y a él se han adherido diez comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra), Ingesa (que gestiona los servicios públicos de salud de Ceuta y Melilla) y el Ministerio de Defensa.

Lotes

Mediante este acuerdo marco, el INGESA ha seleccionado a los laboratorios farmacéuticos que suministrarán los distintos medicamentos biosimilares.

En este acuerdo marco se incluyen diecisiete lotes con los siguientes principios activos biológicos que disponen de medicamentos biosimilares autorizados.

Entre ellos, destacan inmunosupresores y anticuerpos monoclonales, hormonas de crecimiento para el tratamiento a largo plazo en niños con baja talla; antianémicos, inmunosupresores o agentes contra trastornos vasculares oculares.