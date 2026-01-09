El Ministerio de Sanidad da por cerrado el texto del Estatuto Marco mientras los médicos estudian una huelga indefinida

El Ministerio de Sanidad sigue por buen camino con el Estatuto Marco. El grupo de trabajo de Mónica García da por cerrado el texto. Según confirman fuentes cercanas a la negociación, el documento ya no se modificará más, ya que los sindicatos están de acuerdo con los puntos tras más de tres años de negociación.

Esta es una de las conclusiones que se extraen de la reunión de este jueves que ha mantenido el departamento con los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF).

No obstante, a pesar de esas buenas noticias, las organizaciones sindicales darán el veredicto final cuando logren conocer más sobre el modelo retributivo (este acuerdo no se incluirá en el Estatuto Marco) que debe acompañar a la nueva clasificación profesional.

Por otro lado, cabe destacar que uno de los miembros de la Mesa de Negociación ha decidido desligarse del grupo: el sindicato gallego CIG-Saúde. Este no está de acuerdo con algunos de los puntos, que ya se han cerrado, como es el caso de la jubilación.

La organización sindical considera "inaceptable que el derecho de los trabajadores de la salud pública a la jubilación parcial y anticipada no esté perfectamente definido, condicionando su desarrollo a futuras regulaciones de la Seguridad Social, sin garantías ni plazos específicos", aseguraba en un comunicado hace unas semanas.

En la cita de este jueves, García aclaró a las organizaciones sindicales que llevará el documento sobre retribuciones al Ministerio de Hacienda y Función Pública para negociar.

Mientras tanto, los médicos mantienen el hacha de guerra más viva que nunca. Con la alianza de todos los sindicatos, los galenos preparan movilizaciones "más intensas", según aseguraron este pasado jueves. Además, no descartan llegar hasta una huelga indefinida, si fuera necesario. O impulsar una iniciativa legislativa popular.

Movilizaciones

Durante la tarde de este pasado jueves, los representantes sindicales de los médicos (CESM, SMA (Andalucía), Amyts (Madrid), OMEGA (Galicia), Metges (Cataluña) o el SME (País Vasco) se reunieron para consensuar todas las acciones sindicales que van a pasar por los comités regionales para su aprobación.

La unión de todos los facultativos viene impulsada después de que Sanidad se negara rotundamente a elaborar una norma propia para el colectivo.

Como ha reiterado en numerosas ocasiones, impulsar un texto propio fragmentaría el sistema y haría una división entre profesionales.

Después de varias reuniones tanto con el comité de huelga (CESM y el SMA) como con la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), conformada por los principales sindicatos como Madrid, País Vasco, Galicia o Cataluña, el departamento ha roto por completo las relaciones con los médicos.

Estatuto propio

Tras esto, ¿qué ocurrirá con esa norma propia que reclaman los médicos? Los facultativos llegarán hasta donde haga falta. Lo han dejado claro. No obstante, alcanzar dicho texto puede prolongarse varios años.

Los galenos aseguraron que recurrirán a todas las medidas. Por un lado, pueden impulsar una iniciativa legislativa popular o conseguir que un partido político impulse un proyecto de ley.

No obstante, aunque los plazos de tramitación suman unos meses con prórrogas, bloqueos y cambios de legislatura, pueden estar años sin aprobarse o incluso decaer.