Los sindicatos médicos se alían y prometen 'guerra' en la calle: "La presión sobre los políticos y el Gobierno va a ir a más"

Las relaciones entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad se han deteriorado tras la ruptura de negociaciones antes de Navidad.

Los médicos mantienen las huelgas convocadas para el 14 y 15 de enero, y no descartan intensificar las protestas, incluyendo una posible huelga indefinida.

Todos los sindicatos médicos se han unido para coordinar movilizaciones contra el nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.

Los médicos retoman las movilizaciones después del parón por las Navidades. Todos los sindicatos se han aliado para coordinar juntos más movilizaciones contra el nuevo Estatuto Marco en el que está trabajando el Ministerio de Sanidad y prometen guerra en las calles.

Después de los paros que se realizaron en todas las comunidades autónomas, pero de manera paralela al comité de huelga (conformado por CESM y el SMA), los médicos han decidido unirse para luchar juntos y conseguir ese ansiado Estatuto propio. Una de las peticiones más importantes que vienen reivindicando desde hace tiempo.

Así lo han manifestado en una rueda de prensa este jueves todos los representantes sindicales de los facultativos. Entre los que han estado presentes destacan CESM, SMA (Andalucía), Amyts (Madrid), OMEGA (Galicia), Metges (Cataluña) o el SME (País Vasco).

De esta manera, los galenos han declarado que están dispuestos a llegar hasta donde haga falta. "No descartamos ninguna medida. Hasta llegar a una iniciativa legislativa popular. También se ha hablado de llegar a una huelga indefinida, eso está sobre la mesa, pero lo tenemos que hablar detenidamente. Entramos en una nueva fase en la que la presión sobre los políticos, las administraciones y el Gobierno va a ir a más", ha declarado Xavier Lleonart Martínez, secretario general de Metges.

Por otro lado, las organizaciones sindicales que conforman la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), en la que están incluidos los de Madrid, Cataluña, País Vasco y el de Galicia han manifestado que se mantienen las dos jornadas de huelga convocadas para los próximos 14 y 15 de enero.

Así, Víctor Pedrera, el secretario general de CESM, ha anunciado que este mismo jueves todas las organizaciones sindicales se reunirán para coordinar ese frente común.

"Ya os adelanto que van a ser movilizaciones más intensas. Nos hemos dado cuenta de que ni con días sueltos ni con cuatro días consecutivos ha sido suficiente para que el ministerio escuche nuestras peticiones", ha señalado Pedrera.

En la misma línea, se ha mantenido Ángela Hernández, secretaria general de Amyts. "Está claro que la unión y el coordinarnos ayuda a nuestros compañeros. Lo grave de hoy es que tenemos a nuestros médicos haciendo guardias pagadas a hora ordinaria. Esto no va a continuar porque los que vienen no van a permitir que por la vocación sirva todo, ni tampoco lo van a aceptar los pacientes porque es muy grave que una persona te esté operando después de estar 23 horas trabajando".

Los galenos han hecho hincapié en que la presión no sólo se va a hacer sobre el Ministerio de Sanidad, el Gobierno o los partidos políticos, sino también contra las administraciones de cada consejería de salud. "Basta ya de tirarse la pelota de pin-pon con las competencias entre unos y otros", han denunciado.

Ruptura

Todo esto se produce, después de la ruptura de las relaciones entre el Ministerio de Sanidad y los facultativos.

Antes de las fiestas navideñas, CESM y el SMA tuvieron una reunión con el equipo de trabajo de Mónica García que alejó las posturas entre ambos. Según manifestaron los médicos, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, presente en esa reunión, indicó que el ministerio "daba por rota toda negociación, dando por sentado que sólo seguiría negociando con el resto de sindicatos del Ámbito".

De forma paralela, Sanidad también mantuvo una reunión con Apemyf para lograr desconvocar las jornadas de huelga: un movimiento que tuvo el efecto contrario. Los galenos salieron de la cita sin llegar a ningún acuerdo y con la mente puesta en esas futuras convocatorias de huelga.

Además, este jueves el Ministerio de Sanidad ha tenido una nueva cita con los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación (SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) para aclarar puntos que quedaron pendientes en la anterior: sobre todo lo relacionado con el nuevo modelo retributivo de la nueva clasificación profesional.