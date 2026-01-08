El Ministerio de Sanidad negociará el nuevo modelo retributivo del Estatuto Marco con Hacienda y Función Pública

Las organizaciones sindicales subrayan la importancia de cerrar el acuerdo en esta legislatura, ya que la tramitación del Estatuto Marco en el Congreso será prolongada.

Los sindicatos insisten en que no avalarán el Estatuto Marco sin un acuerdo retributivo aprobado, y advierten sobre posibles nuevas movilizaciones si no se alcanza dicho acuerdo.

El nuevo modelo profesional estructura los grupos de clasificación por números (Grupo 8, 7, 6, 5 y 4) en función de cualificación, formación, especialización y responsabilidad, siguiendo el MECES.

El Ministerio de Sanidad se compromete a negociar con Hacienda y Función Pública el reconocimiento retributivo básico del nuevo modelo de clasificación profesional del Estatuto Marco.

Los sindicatos sanitarios dan un paso en la negociación del Estatuto Marco. Las organizaciones del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) han conseguido que el Ministerio de Sanidad se comprometa a negociar con Hacienda y Función Pública el reconocimiento retributivo básico que debe acompañar al nuevo modelo de clasificación profesional.

En una nueva reunión del Ámbito de Negociación celebrada este jueves, que ha contado con la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, los sindicatos han seguido trabajando para que el texto recoja una parte sustancial de las mejoras reclamadas a lo largo de la negociación.

La cita ha propiciado nuevos avances entre ambas partes que han posibilitado que la última versión del texto que se maneja incluya las últimas demandas de los sindicatos, según han señalado las organizaciones en un comunicado.

De esta manera, ha quedado pendiente, como cuestión “irrenunciable”, que el nuevo modelo de calificación profesional conlleve el reconocimiento retributivo básico que corresponde a los distintos grupos de clasificación profesional en que se integrarán las diversas categorías que trabajan en el SNS, estructurado en función de su nivel de cualificación, formación, especialización y responsabilidad.

Cabe destacar que este nuevo modelo profesional se ha estructurado de acuerdo con el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).

Y en vez de ordenar los grupos como A1, A2, B, C1 y C2, lo organiza por números: Grupo 8, Grupo 7, Grupo 6, Grupo 5 y Grupo 4.

Al respecto, las organizaciones apuntan que Sanidad ha recogido su propuesta de acuerdo para la determinación de las nuevas retribuciones básicas de cada grupo de clasificación y se ha comprometido a trasladarla a los Ministerios de Hacienda y Función Pública de cara a iniciar una negociación con estos departamentos del Gobierno implicados directamente en posibilitar esta demanda.

Acuerdo retributivo

Tras el encuentro, los sindicatos insisten en que, llegados a este punto, podrían estar de acuerdo con cerrar esta fase de la negociación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, pero siempre y cuando el acuerdo retributivo se apruebe.

"Es totalmente vinculante, sin acuerdo retributivo, no hay aval al Estatuto Marco por nuestra parte", recalcan.

En este sentido, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF inciden en que, sin acuerdo sobre el reconocimiento retributivo, además de no cerrar el acuerdo, se volverán a retomar las medidas de presión y movilización que anunciaron en su última rueda de prensa.

"Las organizaciones presentes en el Ámbito, único foro legitimado para acodar con el Ministerio las condiciones laborales del conjunto del personal estatutario, reiteran su disponibilidad a seguir negociando para lograr un Estatuto que realmente garantice un marco regulador óptimo y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras del SNS", señalan.

También recuerdan que el momento de cerrar un acuerdo en torno al Estatuto Marco es “ahora”, dado que su tramitación en el Congreso de los Diputados, una vez se apruebe por parte del Consejo de Ministros, requiere de unos tiempos amplios.

"Una norma de tanta importancia y calado para nuestro sistema sanitario tiene que ser aprobada en la actual legislatura", concluyen.