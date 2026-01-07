Lilly y Nimbus firman un acuerdo de 1.159 millones de euros para desarrollar un nuevo fármaco oral contra la obesidad

El mercado de tratamientos para la obesidad está en auge, con varias farmacéuticas compitiendo por lanzar nuevas píldoras orales para perder peso.

Nimbus aporta su experiencia en el desarrollo de fármacos mediante IA, mientras Lilly se enfoca en enfermedades metabólicas.

Lilly realizará pagos iniciales y por hitos a Nimbus, que además recibirá regalías si los medicamentos llegan al mercado.

Lilly y Nimbus Therapeutics firman un acuerdo de 1.159 millones de euros para desarrollar medicamentos orales contra la obesidad utilizando inteligencia artificial.

Lilly sigue ganando terreno en el negocio de la obesidad. Este pasado martes, ha firmado un acuerdo de investigación y licencia de varios años con la compañía biotecnológica Nimbus Therapeutics para desarrollar nuevos medicamentos orales contra la obesidad y otras enfermedades metabólicas a través de inteligencia artificial (IA). Todo ello por un valor de 1.355 millones de dólares (1.159 millones, al cambio en euros).

La farmacéutica estadounidense realizará pagos iniciales y a corto plazo por hitos de 55 millones de dólares (unos 47 millones de euros), con 1.300 millones de dólares (1.112 millones de euros) adicionales en hitos de desarrollo y comerciales para Nimbus, así como regalías sobre las ventas globales si se aprueba el medicamento.

De esta manera, Nimbus utilizará su inteligencia artificial para ayudar a identificar fármacos candidatos, mientras que Lilly aportará su experiencia en enfermedades metabólicas para desarrollar un medicamento oral.

Los desarrolladores de fármacos están utilizando cada vez más la IA en los procesos de investigación y pruebas de seguridad con el fin de obtener resultados más rápidos y económicos.

Todo esto va en línea con el impulso que ha hecho la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para reducir las pruebas con animales en el futuro cercano.

Más sobre Nimbus

Nimbus es una compañía que ya tiene experiencia en el desarrollo de fármacos a través de IA. Con sede en Boston, desarrolla medicamentos en forma de píldora y tiene programas en cáncer, enfermedades inflamatorias y trastornos metabólicos.

De hecho, en 2022 vendió un compuesto diseñado por IA a Takeda por 6.000 millones de dólares (5.134 millones de euros).

Este compuesto es para el tratamiento de la psoriasis y recientemente la farmacéutica japonesa ha aprobado dos ensayos clínicos en fase avanzada, planeando solicitar las aprobaciones regulatorias este año.

Con todo, cabe destacar que numerosas farmacéuticas compiten por hacerse un hueco en el negocio de la obesidad. Así, están desarrollando píldoras para bajar de peso que podrían ofrecer una alternativa a Wegovy de Novo Nordisk y Zepbound de Lilly (ambas inyecciones semanales) en un mercado que se espera que genere más de 150.000 millones de dólares (128.358 millones de euros) en ingresos anuales en 2030.

Recientemente, la FDA ha dado luz verde a su píldora oral Wegovy, similar a la terapia inyectable (con el mismo nombre) que ya comercializa. Una aprobación que le ha hecho dispararse en bolsa. Y que espera lanzarla al mercado este mes de enero.

Además, Lilly se encuentra a la espera de la aprobación de su píldora oral: orforglipron. Este fármaco se evalúa bajo el nuevo programa de vales de prioridad de la FDA, destinado a acelerar los plazos de aprobación. Y se espera que esa decisión llegue en primavera.

Aparte de ellas, hay varias farmacéuticas desarrollando tratamientos orales para la pérdida de peso. Entre ellas, se encuentran también Roche, AstraZeneca, Merck, Viking Therapeutics, Structure Therapeutics o Pfizer, que recientemente ha adquirido Metsera con la intención de adentrarse en este mercado (después de que abandonara sus ensayos de dos terapias orales tras el miedo a vulnerar la seguridad hepática).