Fernando Campos, consejero delegado de DKV, único candidato a presidir el IDIS tras la marcha de Iñaki Peralta

Hasta esa fecha, Juan Abarca continuará como presidente interino del IDIS, puesto que ya ocupó en una etapa anterior.

El Patronato de la Fundación celebrará una reunión extraordinaria el 23 de enero para votar al nuevo presidente.

La candidatura de Campos se presentó antes del cierre del plazo, el 31 de diciembre, y no hubo otros aspirantes.

Fernando Campos, consejero delegado de DKV, es el único candidato para presidir la Fundación IDIS tras la marcha de Iñaki Peralta.

El futuro del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) se aclara después que Iñaki Peralta dejara la presidencia al marcharse de Sanitas. Todo parece indicar que el cargo, hoy vacante y ocupado de manera interina por Juan Abarca, será para Fernando Campos, consejero delegado de DKV.

El plazo para presentar candidatura se cerró el pasado 31 de diciembre. Y Campos, también vicepresidente del IDIS, ha presentado la única candidatura.

"El proceso continuará con la celebración de una reunión extraordinaria del Patronato, el próximo 23 de enero, para la votación del nuevo presidente. El periodo de la junta directiva con el nuevo presidente de la Fundación continuará el establecido actualmente: desde el mes de junio de 2025 hasta el mes de junio de 2028", indica en un comunicado la Fundación.

El nuevo presidente (que, dadas las circunstancias, todo parece que será Fernando Campos) llevará a cabo "el plan estratégico de la Fundación IDIS, con el apoyo del patronato y de todos sus miembros, en una línea de impulso de la innovación, la calidad, la transparencia, y la cohesión y propuesta de valor del sector sanitario privado".

Hasta el citado 23 de enero, Juan Abarca continuará ocupando, de manera interna, la presidencia del IDIS. Cabe recordar que ya fue el titular de esta posición en la anterior legislatura de la Fundación.