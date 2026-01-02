Los sindicatos médicos suman fuerzas contra el Estatuto Marco, el Gobierno y el resto de profesionales sanitarios

Hasta ahora, las protestas de los sindicatos médicos no habían sido coordinadas, pero ahora planean acciones conjuntas para fortalecer sus reivindicaciones.

La batalla del Estatuto Marco continúa en este 2026. Pese a que los sindicatos sanitarios celebran la última versión del texto ofrecida por el Ministerio de Sanidad (incluso hay un preacuerdo al respecto), los médicos se mantienen beligerantes contra la norma. Y ya negocian un frente común entre todas sus organizaciones sindicales para ello.

Las huelgas nacionales de médicos que se celebraron en 2025 venían siendo convocadas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Sin embargo, todo parece indicar que esto va a cambiar en el futuro próximo.

Esta semana, estas organizaciones han mantenido contactos con la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Médicos de Cataluña (Metges), el Sindicato de Médicos de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (Omega).

El objetivo es "buscar puntos de consenso que hagan factible la unidad de los sindicatos médicos y facultativos para avanzar hacia un frente común que impulse la consecución de un estatuto propio" para los galenos, que es su principal reclamación desde que empezó la negociación.

Así lo indican en un comunicado, en el que recuerdan que "las seis organizaciones han manifestado reiteradamente su rechazo al Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y han reivindicado un Estatuto propio que reconozca la singularidad del ejercicio profesional médico".

Hasta ahora las protestas de estos sindicatos no habían sido coordinadas. La idea ahora es la de "trabajar conjuntamente para alcanzar ese objetivo compartido".

El próximo jueves informarán de las iniciativas concretas que se llevarán a cabo. En cualquier caso, se mantienen (por ahora) las acciones individuales que se habían convocado.

Huelga en 2026

Este es el caso de las primeras jornadas de huelga médica de 2026. Están convocadas para los días 14 y 15 de enero por la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), entre cuyos principales integrantes están Amyts y Metges.

Por otro lado, cabe recordar que CESM y SMA tienen pendiente la convocatoria de una huelga indefinida este 2026. Con todo, aún tienen que revelar cuándo se iniciará.