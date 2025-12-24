España registra más muertes por eutanasia, pero el tiempo de espera sube un 40% desde que se aprobó la ley en 2021

Desde que entró en vigor la Ley de regulación de la Eutanasia en marzo de 2021, se ha incrementado un 468% la mortalidad por prestación de ayuda para morir: en total, 1.125 personas hasta diciembre de 2024.

Además, de los 929 procesos de solicitud de eutanasia registrados en 2024, 426 terminaron en una prestación efectiva de ayuda para morir. Un 27,5% más que el año anterior.

No obstante, el tiempo de espera desde que se presenta una solicitud hasta que se realiza el procedimiento ha aumentado un 37,8% en los últimos tres años. Así lo señala el Informe Anual 2024 sobre la Prestación de Ayuda para Morir publicado este martes por el Ministerio de Sanidad.

El tiempo medio transcurrido entre la solicitud y la realización de la prestación -incluidos los aplazamientos- fue de 82,65 días en 2024. Esto supone casi 23 días más que en 2021. Además, en tan solo un año, el proceso de tramitación se ha alargado un 23,3%, lo que se traduce en 16 días más de espera que en 2023.

Todo ello puede estar ligado al incremento de solicitudes que se ha disparado un 436%. En el segundo semestre de 2021 (cuando entra en vigor la ley) se registraron 173; en 2022, 576; en 2023, 766; y el año pasado, 929 solicitudes.

De esta manera, el proceso para solicitar la eutanasia incluye varios trámites. Entre ellos está la fase de solicitud (22 días de espera), el tiempo entre el informe médico y la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de cada comunidad autónoma (17 días) y después de esto, estaría la espera entre la resolución favorable de la CGyE y la prestación (29 días).

Pero también hay un proceso de alegaciones. La ley establece que la resolución de la Comisión de cada autonomía debe resolver en el plazo de 20 días naturales las reclamaciones que formulen las personas solicitantes ante los informes desfavorables del médico responsable, el consultor (figura clave que actúa como segundo profesional sanitario que evalúa el caso asegurando el cumplimiento de la ley y la voluntariedad del paciente) o de la propia comisión.

Por CCAA

Además, el acceso a la eutanasia varía mucho por comunidades autónomas, siendo Cataluña la que mayor número de solicitudes registró: 303 de las que se aceptaron 142.

Le siguen Madrid con 129, de las que se aceptaron 62; País Vasco (75, se aceptaron 50) y Andalucía (72, se aceptaron 30). A la cola están La Rioja (nueve, se aceptaron seis), Murcia (nueve, se aceptaron cuatro), Extremadura (ocho, se aceptaron cuatro) y Melilla (una, que no se aceptó).

Por otro lado, el informe arroja que 308 personas murieron durante el proceso de tramitación en 2024. Esto supone un 62% más que hace un año, cuando fallecieron 190.

De esos 308 fallecimientos, 115 (37,34%) ocurrieron antes del dictamen del médico, 65 (21,10%) entre el informe del facultativo y el consultor, 45 (14,61%) entre el informe de médico y la resolución de cada comunidad autónoma y 83 (26,95%) tras esa resolución favorable.

En cuanto a las patologías más frecuentes para solicitar la eutanasia están las enfermedades neurológicas (32,51%) y las oncológicas (29,71%), sumando conjuntamente el 62,22% de los casos. A estas le siguen, en menor medida, pluripatologías y enfermedades respiratorias.

Cabe destacar que la ley hace una división entre las solicitudes de las personas con capacidad de hecho y las que no tienen capacidad, pero su voluntad sí que se encuentra incorporada en instrucciones previas.

Por tanto, recoge el supuesto de que la persona solicitante hubiese cumplimentado, estando en condiciones para ello, un documento de instrucciones previas en el que refleje su voluntad de proceder a la eutanasia.

Así, de los 929 procesos finalizados en 2024, 534 se corresponden con solicitantes con capacidad de hecho, mientras que 51 eran personas que habían cumplimentado dicho documento con instrucciones previas.