Los médicos denuncian que el nuevo borrador del Estatuto Marco supone "un retroceso en los derechos" del colectivo

Ante la falta de avances, los sindicatos médicos mantienen la convocatoria de huelga nacional indefinida y se anuncian nuevas protestas para enero.

El borrador permite a las comunidades autónomas fijar condiciones de jornada sin límites y mantiene la movilidad forzosa, afectando especialmente a los médicos.

CESM y el Sindicato Médico Andaluz critican que el texto no recoge sus reivindicaciones, mantiene la sobrecarga de jornadas y no mejora la retribución ni la clasificación profesional de los médicos.

Los médicos denuncian que el nuevo borrador del Estatuto Marco supone un retroceso en sus derechos laborales y es el más perjudicial presentado hasta ahora.

La relación entre el Ministerio de Sanidad y los médicos está prácticamente rota. Los facultativos denuncian que el nuevo borrador presentado el pasado viernes supone un retroceso para los derechos del colectivo y es el "más lesivo" de todos los que se han recibido hasta la fecha.

Así lo han denunciado la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), convocantes de las pasadas jornadas de huelga, en un comunicado tras la reunión celebrada este lunes en el Ámbito de Negociación.

"Si ya era lesivo el del pasado enero, que puso en marcha la campaña de movilizaciones que se mantienen a día de hoy, este último lo empeora y supone un castigo para los médicos y, en general, para todos los profesionales sanitarios que, con su conocimiento científico, sostienen el alto nivel de la sanidad en España", denuncian.

En este sentido, ambas organizaciones consideran que el documento certifica "el desprecio completo de la ministra de Sanidad y de todo su equipo por el colectivo médico y únicamente se pretende beneficiar a los grupos y sindicatos más cercanos a su perfil ideológico", lamentan.

Esta afirmación se sustenta en las distintas reivindicaciones que CESM y SMA han pretendido negociar con el ministerio y que sin embargo, "este texto empeora".

Sin mejoras

Así, según los médicos, el nuevo borrador no incluye ningún ámbito específico y "está hecho contra el médico y sus derechos laborales", por lo que el apoyo a ese texto respaldaría el maltrato presente y futuro del colectivo.

En cuanto a la clasificación profesional, los médicos denuncian que el departamento no ha tenido en cuenta sus reivindicaciones y "se ha vuelto a un modelo incluso peor de la que se presentó en enero de 2025", señalan los sindicatos.

Además de considerar profesión sanitaria titulada a los técnicos de FP superiores -vía disposición adicional-, "no mejora ninguna de las profesiones sanitarias", argumentan.

Y continúan: "Esta reclasificación está acompañada de un acuerdo en el que sólo se aumentan las retribuciones básicas (sueldo y trienios) de los técnicos, sin aclarar cómo se va a estructurar la subida de los demás grupos y sin aceptar la subida del complemento de destino, que debe ser correlativa a cualquier cambio de grupo y que está en la propuesta de retribuciones de CESM".

Jornada laboral

Por otro lado, denuncian que en el nuevo borrador se sigue considerando los tres tipos de jornada (ya establecidos): ordinaria, de guardia y especial, "por lo que se mantendrá el problema del estatuto actual de sobrecarga y de obligatoriedad de esas jornadas. El texto no recoge ninguna de las reivindicaciones de los médicos".

"No se establece ninguna limitación a la jornada ordinaria; las guardias se mantienen como obligatorias, no se consideran horas extraordinarias, se siguen retribuyendo por debajo de la hora ordinaria y no computan para la jubilación; se menciona una regulación de las guardias localizadas", señalan.

Así, el nuevo borrador dará libertad a las comunidades autónomas para que establezcan las condiciones de jornada, "sin ningún límite ni condición, empeorando la ya mala situación que padecen los médicos".

También se apela en el texto a "la imposición" de la movilidad forzosa o por razón de servicio. CESM y SMA aclaran que la movilidad forzosa es un tipo de movilidad que afecta a los médicos prácticamente de forma exclusiva, motivo por el que han intentado retirarla del borrador en todas las alegaciones presentadas.

"Pese a que se habían logrado avances en borradores anteriores, estos se han retirado como castigo al médico, sin que ninguno de los demás sindicatos haya defendido estas propuestas. Además, se ha retirado el grado 5 de carrera profesional que planteaba el primer texto", denuncian ambas organizaciones.

Quizás el único aspecto con un ligero avance que afecte a los médicos es en la jubilación parcial, pero se ignoran las peticiones de CESM y SMA en cuanto a la jubilación anticipada o la petición de la declaración de la Medicina como profesión de riesgo que va ligada a ella.

Ante esta situación, ambas organizaciones señalan que se mantienen firmes en sus reivindicaciones en defensa del colectivo, y que, ante la falta de acuerdo, en los próximos días comunicarán las próximas fechas de la huelga nacional indefinida que mantienen convocada.

Con todo, cabe destacar que de manera paralela el Ministerio de Sanidad está teniendo este lunes una reunión con la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que reúne a 16 sindicatos, entre los que están el de Madrid, Cataluña o País Vasco.

Esta organización anunció oficialmente hace unos días la convocatoria de huelga médica para los próximos días 14 y 15 de enero.

Por otro lado, ante el desacuerdo entre varios sindicatos, no sólo los médicos, el Ámbito de Negociación se volverá a reunir el próximo 29 de diciembre.