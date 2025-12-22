Los cribados de cáncer de mama caen un 17% respecto a los máximos de 2017 y no llegan a los mínimos que pide Sanidad

El informe muestra desigualdades según el nivel educativo y destaca que, pese al descenso, las mujeres españolas realizan más mamografías bianuales que la media europea.

Especialistas señalan la necesidad de modernizar los sistemas de citación y mejorar la coordinación entre administraciones y sectores público y privado.

La tasa actual de participación está por debajo de los mínimos establecidos por el Ministerio de Sanidad, que recomienda alcanzar al menos un 85%.

La participación en los cribados de cáncer de mama ha caído un 17% respecto a 2017, pasando del 81,5% al 68% en 2023.

En los últimos años, ha habido una reducción significativa de la participación en los cribados de cáncer de mama. En concreto, la caída ha sido del 17% en comparación con 2017 (año donde se alcanzó el porcentaje más alto). Cabe matizar que esto se refiere al número de mujeres que han acudido a someterse a dicha prueba tras recibir una invitación.

En 2017, un 81,5 % de las mujeres de 50 a 69 años se habían hecho una mamografía (en los últimos dos años), mientras que en 2023 (datos más recientes) el porcentaje se rebajó hasta el 68 %.

Así lo señala el último informe del Sistema Nacional de Salud 2024, publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad.

Con todo, la tasa de participación se queda lejos de los mínimos que estipula el Ministerio de Sanidad en el documento donde se fijan los criterios de cribado de cáncer del SNS. Además, en el programa también se establece que lo deseable sería alcanzar una tasa de participación del 85%.

Estos datos suponen una ruptura de la tendencia creciente de la serie histórica y reflejan una preocupación por ese descenso en medio de la polémica de los cribados en Andalucía, en la que hubo un retraso con los diagnósticos.

Fortalecer el sistema

En la misma línea, se postulan los especialistas quien avalan las cifras del Informe del Sistema Nacional de Salud.

"Hay que recordar que muchas veces la llamada a pacientes se hace por correo ordinario y hay que pensar, ya que tenemos que incorporar las nuevas tecnologías. Es uno de los grandes retos que tiene nuestro sistema intentar avanzar en lo posible, porque el cambio es tan grande que hay que adaptarse", precisa Javier de Castro, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) a este diario.

Por eso, incide en la necesidad de avanzar hacia un sistema más ágil de llamada y respuesta al cribado, ya que muchas veces estas pruebas no sólo se hacen por lo público, sino también por el sistema privado y por organizaciones de pacientes, por lo que debe haber una coordinación entre las administraciones.

Con todo, el presidente de la SEOM reclama reforzar el sistema sanitario, sobre todo desde su puerta de entrada: la Atención Primaria, ya que muchos cribados parten desde ahí. "También, hay que seguir haciendo una llamada a la población. Esta tiene que ser consciente de su cuidado y que tiene que contestar a este mensaje o esa carta que llega".

"Los problemas que hemos visto en diferentes regiones se deben solucionar. El propio sistema público debe responder a la llegada de personas que tienen que ser cribadas. Y por eso, se tiene que adaptar nuestro sistema sanitario", termina.

Por otro lado, se observan, según señala el informe, diferencias por nivel educativo. Así, las personas con un nivel educativo inferior se realizan menos las pruebas que las personas con nivel educativo intermedio y superior.

Por último, el informe también arroja datos positivos. Así, las mujeres españolas se realizan más mamografías cada 2 años que la media de la Unión Europea (65,9%).