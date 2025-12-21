Desde asesorías a números del extranjero: quién está detrás de las citas ilegales para homologar títulos sanitarios

La saturación y fallos en el sistema informático oficial han impulsado el auge de este negocio ilegal, afectando a unos 120.000 profesionales con procesos pendientes.

El colectivo 'Homologación Justa Ya' ha presentado pruebas y denuncias ante el Ministerio y la policía, señalando la falta de control y la escasez de citas oficiales.

Estafadores ofrecen estas citas a través de Telegram, WhatsApp y páginas web, actuando como intermediarios para acelerar el proceso ante el Ministerio de Universidades.

Médicos extranjeros denuncian la venta ilegal de citas para homologar títulos sanitarios, con precios que han llegado hasta los 200 euros.

Los médicos extranjeros han denunciado oficialmente la venta ilegal de citas que ayudan a acelerar el proceso de homologación de títulos sanitarios. Los estafadores ofrecen llamadas telefónicas por 200 euros a través de Telegram y WhatsApp a los profesionales que les está resultando complicado conseguirlas a través del Ministerio de Universidades.

Este fraude es parecido al de las citas de extranjería. El objetivo de estas llamadas es conocer el estado actual del expediente para lograr desatascarlo (si hay algún problema) y así avanzar en el proceso de homologación.

Ante el avance de estos fraudes, el colectivo 'Homologación Justa Ya' lo ha denunciado oficialmente ante el Ministerio de Universidad y la policía. Así, ha elaborado un informe con pruebas de las diversas entidades y personas físicas que están detrás de este negocio. Un documento al que ha tenido acceso este periódico.

Los estafadores venden citas telefónicas a través de internet, redes sociales y páginas web, con precios que oscilan entre los 40 y 80 euros por cita inicialmente. No obstante, ante la alta demanda y desesperación que existe actualmente, los precios ya oscilan los 200 euros.

"Estos hechos constituyen una actividad ilegal, ya que las citas deben ser un servicio público y gratuito, gestionado exclusivamente por el Ministerio", denuncia el colectivo.

Entre las páginas del informe se puede observar que aparece una gestoría especializada en inmigración que hace unos meses empezó a vender citas telefónicas por 120 euros y al cabo de unas semanas elevó la cantidad hasta los 200 euros.

El colectivo de profesionales extranjeros presenta capturas de mensajes con pruebas en las que se ve cómo dicha empresa pide dinero a cambio de una cita. Este periódico también se ha puesto en contacto con la gestoría para conocer su versión: niegan por completo ser partícipes de estos fraudes, ya que alegan que sus servicios sólo son de asesoramiento.

Pruebas de conversaciones con la gestoría que vende citas ilegales. Cedida a E.E

"Si necesita la llamada telefónica igual, la gestora le asesora, tiene un coste de 200 euros. Se pasa después de que usted confirme en su correo electrónico la recepción de la cita. Mañana agendamos si la página nos lo permite para el 27 de noviembre", dice uno de los mensajes vía WhatsApp.

Según la denuncia del colectivo 'Homologación Justa Ya', detrás de estos fraudes también hay páginas web como la de 'Saca citas.com'.

Los estafadores logran conseguirlas en un plazo máximo de una semana o días, algo que para los profesionales extranjeros está siendo totalmente complicado.

¿Y cuál es el modus operandi? Los estafadores actúan como intermediarios. Una vez que contactan con el profesional, se encargan de solicitar una cita telefónica con el Ministerio de Universidades. Además, envían un mensaje, para protegerse, en caso de que el funcionario del Ministerio no se comunique con el profesional:

"Antes de querer reservar la cita, lea esto" Si su expediente es del 2025: puede que no llamen

Si su proceso de homologación fue puesto por un bufete de abogados y el número al que quieren que lo llamen es de un abogado, puede que no llamen

Si su expediente tiene requerimientos sin procesar por el ministerio, o sea, que no han revisado el requerimiento y tiene menos de 3 meses de aportado, puede que no lo llamen. Si el número al que quiere que se lo comuniquen es de Ecuador, recomiendo que utilice uno de otro país, preferible de España porque puede que no le llamen

Estos puntos anteriores sólo son elementos que con la experiencia los he adquirido, no vienen registrados en ningún sitio oficial, así como debe de haber otros motivos por los que no llaman que desconozco aún.

Sólo me responsabilizo si se cancelara la cita; algo que nunca va a ocurrir. Para ello, la pueden rectificar todos los días si desean, o si después de agendada hay problema en los datos personales aportados producto de un error mío, mi objetivo es dejar claro que si no llaman no es mi responsabilidad porque cada expediente es un mundo aparte.

Para ello, la pueden rectificar todos los días si desean, o si después de agendada hay problema en los datos personales aportados producto de un error mío, mi objetivo es dejar claro Estando consciente de todo ello, si está en alguno de esos casos y aun así quiere reservar la cita, no me responsabilizo si no se realiza la llamada .

Tenga presente que en ocasiones no llaman, pero sí revisan el expediente y en muchos casos sale resuelta la homologación

También, hay particulares que tienen montado todo un negocio lucrativo. "Una persona nos indicó que la primera cita se la cobró a 30 euros, la segunda a 60 y luego de haberlo publicado en un grupo de Whatsapp las estaban vendiendo a 100 euros al ver que hay alta demanda", se precisa en la denuncia del colectivo.

"También, hemos visto que esta persona con número de teléfono de Cuba está pidiendo que se le pague en dólares a una cuenta bancaria en Estados Unidos. Un homologante cuenta que pagó 70 dólares (unos 60 euros, en cambio, de moneda) y manifiesta que ahora está en 160 dólares (alrededor de 136 euros)".

¿Y por qué estas prácticas ilegales cada vez están más en auge? Todo se debe al problema detectado en el sistema informático para conseguir una cita telefónica.

Es imposible hacerse con una de ellas: "Muchos profesionales señalan que, pese a conectarse en los horarios de apertura del sistema, las citas se agotaban en segundos o la página web se congelaba y empezaba a dar error", señala la denuncia.

Pruebas de mensajes en los que los estafadores piden dinero para conseguir una cita con el Ministerio. Fotografía cedida a E.E

"Todo ello generando frustración y desinformación". Con todo, denuncian que el número actual de citas son 12 por día, lo que no es significativo para una estimación de 120.000 personas que tienen un proceso pendiente de homologación", denuncia el colectivo.

Así, esta situación ha generado una preocupación entre la comunidad de profesionales afectados, "que perciben una falta de control interno por parte del Ministerio de Universidades en el sistema de asignación de cita y una ausencia de mecanismos de verificación o denuncia pública".

Los profesionales extranjeros denuncian que se le ha propuesto al departamento proporcionar seguridad en la toma de citas y mecanismos, pero no han recibido ninguna respuesta.

De esta manera, vuelven a solicitar al equipo de Diana Morant que se investiguen las ilegalidades y se habilite un canal de denuncias específico para reportar fraudes o intermediarios que se lucran con este servicio.