De Castro, líder de los oncólogos españoles: "No me gustan las huelgas, pero los médicos debemos estar mejor tratados"

Javier de Castro es optimista. Aunque admite que hay cosas que deben mejorar, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) puntúa con un "nueve sobre diez" el abordaje que se hace del cáncer en España. "Estamos en un nivel muy alto. La oncología española es reconocida fuera de nuestro país. Y nuestros pacientes se pueden sentir tranquilos con la atención que reciben", asegura.

De Castro lidera a los oncólogos españoles desde noviembre y pasa por los micrófonos de Oído Clínico, el podcast de EL ESPAÑOL e Invertia, para abordar la actualidad de la sanidad española.

Entre otros asuntos, analiza el enfrentamiento que hay, en estos momentos, entre los médicos y el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco. “No me gustan las huelgas, pero los médicos deben estar mejor tratados”, afirma.

También aborda otros asuntos como es el de los cribados de los diversos tipos de cáncer. "Los problemas que hemos visto en diferentes regiones tienen que solucionarse", demanda. En este sentido, De Castro reclama "dimensionar" y preparar el sistema sanitario para que los cribados sean efectivos y lleguen, de manera eficiente, a los pacientes.

Además, es crítico con el retraso que hay para acceder a determinados medicamentos innovadores en la sanidad pública española.

"No puede ser que seamos líderes en ensayos clínicos y podamos incorporar en ellos las terapias más innovadoras y que, luego, en la práctica asistencial, esos tratamientos tarden cuando han sido aprobadas", crítica.

Y continúa: "Estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad y con la Agencia Española del Medicamento para favorecer los procesos de evaluación e incorporar aquello que tiene un valor, un impacto. No todos los fármacos aportan lo mismo. Y nuestra labor como oncólogos es ayudar en esto".