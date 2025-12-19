Otras nueve multinacionales farmacéuticas se pliegan a Trump y bajarán sus precios en Estados Unidos

Las farmacéuticas deberán vender a través de la plataforma TrumpRx y donar medicamentos a la Reserva Estratégica para reducir la dependencia extranjera y asegurar el suministro en emergencias.

Los descuentos superan en muchos casos el 50% y afectan a fármacos para enfermedades como diabetes tipo 2, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, asma, EPOC, hepatitis y VIH.

El acuerdo se produce tras las amenazas arancelarias de la administración Trump y a cambio los medicamentos fabricados fuera de EE.UU. no estarán sujetos a aranceles.

Nueve grandes farmacéuticas, incluidas Amgen, BMS, Gilead, MSD, GSK, Novartis, Roche, Boehringer Ingelheim y Sanofi, han acordado reducir los precios de varios medicamentos en Estados Unidos.

Más compañías farmacéuticas se han plegado a Donald Trump, sus amenazas arancelarias y su política nación más favorecida. La Casa Blanca ha anunciado un acuerdo con nueve 'big pharma' para que bajen los precios de varios de sus medicamentos (superventas entre ellos) en Estados Unidos.

Hay varios laboratorios estadounidenses, como Amgen, Bristol-Myers Squibb (BMS), Gilead y MSD. Pero también europeos, como Boehringer Ingelheim, GSK, Novartis, Roche (dueña de Genentech) y Sanofi.

Así, estas compañías se suman a Pfizer, AstraZeneca, Novo Nordisk y Lilly, que ya habían cerrado pactos similares con la Casa Blanca. A cambio de bajar sus precios, los medicamentos que estas farmacéuticas vendan en Estados Unidos (y sean fabricados fuera de este país) no serán sometidos a aranceles.

En cualquier caso, cabe recordar que estos aranceles aún no se han puesto en marcha. Pese a que Donald Trump no ha parado de amenazar con ellos.

"Los acuerdos reducen los precios de medicamentos que tratan numerosas enfermedades crónicas y costosas, como la diabetes tipo 2, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la hepatitis B y C, el VIH y ciertos tipos de cáncer, entre otros", presume la Casa Blanca en un comunicado.

La Administración presidida por Donald Trump presume de que, con los pactos, habrá "miles de millones de dólares en ahorros". Además, se "garantiza que los países extranjeros ya no puedan usar los controles de precios para aprovecharse de la innovación estadounidense, garantizando precios de nación más favorecida en todos los nuevos medicamentos innovadores que las nueve compañías lancen al mercado".

Todas las compañías tendrán que vender a través de la plataforma TrumpRx. Y lo harán bajo descuentos en muchos casos superiores al 50%.

También tendrán que donar medicamentos que fabriquen a la Reserva Estratégica de Ingredientes Farmacéuticos Activos (Sapiri) "para reducir la dependencia de países extranjeros y garantizar que Estados Unidos cuente con un suministro adecuado de dichos productos en caso de emergencia".