Los médicos que trabajan en centros de salud crecen la mitad que los de hospitales pese a la crisis de Atención Primaria

El número de médicos ha aumentado en los últimos años. No obstante, en especialidades como Atención Primaria esas cifras se han estancado, ya que hay una gran escasez de profesionales sanitarios en esta área.

En concreto, los médicos que trabajan en centros de salud crecen la mitad que los de hospitales en comparación con el año previo a la pandemia. Con un incremento del 4,02% frente al 11,97%.

Actualmente, en España había 37.697 médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, 95.702 en centros hospitalarios y 3.708 en Urgencias en 2023 (datos más recientes). Así lo señala el informe de Recursos Humanos, ordenación profesional y formación continuada del Sistema Nacional de Salud 2024 publicado por el Ministerio de Sanidad el pasado jueves.

Así, los profesionales de medicina por cada 1.000 habitantes se mantiene en cifras de 0,8 en atención primaria, de 2 en hospitales y de 0,1 en los Servicios de Urgencias y Emergencias.

Todo esto ocurre en un contexto en el que la Atención Primaria está pasando por una grave crisis debido a que hay un déficit de 4.500 médicos de Atención Primaria. ¿Y por qué ocurre esto? Varios representantes de sociedades médicas han denunciado las diferencias salariales con respecto a otras especialidades y la falta de financiación directa.

Además, la escasez de recursos humanos deteriora su actividad y también las propias condiciones de los facultativos debido a que tienen que afrontar largas jornadas, un gran número de pacientes en las consultas e incluso cargar con gastos por cuenta propia. Como es el caso de los médicos rurales, en los que esta situación empeora aún más.

Organizaciones como la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) este pasado mes de abril ya alertaban de una "grave crisis de reemplazo" debido a las jubilaciones masivas y una falta de relevo generacional.

"Los jóvenes saben perfectamente que no quieren sufrir más de lo necesario en esta vida. Y si ven que pueden encontrar un trabajo fuera del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que cobras cuatro veces más, no se lo piensan, lógicamente", aseguraba Pilar Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) hace unos días.

La precariedad laboral obliga a que los jóvenes médicos se decanten más por el ámbito hospitalario, por la sanidad privada o que pidan traslados hacia otras comunidades autónomas con mejores ofertas laborales.

Denuncias del pasado

Pero, este problema no es nada nuevo, es algo que los especialistas vienen denunciando desde hace años.

En 2019, Serafín Romero Ramos, presidente de aquel entonces de la Organización Médica Colegial (OMC) describía la situación de la Atención Primaria como comparable “a una crisis de salud pública”, por su impacto en todo el sistema.

En la misma línea, se manifestaba Concha Sánchez Pina, la entonces presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), denunciaba la falta de pediatras, sobre todo, en plazas poco atractivas. Situación que ya se temía que se complicara en el futuro por las masivas jubilaciones (uno de cada cuatro pediatras tiene 60 años).

Y pese a los intentos de Sanidad y a los planes que se han lanzado para evitar esta crisis en el primer nivel asistencial la situación no mejora.

Por el momento, el equipo de Mónica García tiene puesto en marcha el Plan de Atención Primaria 2025-2027 en el que se pretende incorporar nuevos especialistas (podólogos, psicólogos, fisioterapeutas) para agilizar el trabajo de los profesionales y reforzar el sistema sanitario, además de fidelizar y atraer el talento.

Así, en el pasado interterritorial se aprobó el Manual de Evaluación y Seguimiento de dicho plan.