Sanidad se reúne con los sindicatos médicos de Madrid y Cataluña después de romper con CESM y el SMA

El Ministerio de Sanidad rompió relaciones con CESM y el SMA tras un tenso encuentro donde los sindicatos abandonaron la mesa de diálogo sin acuerdo.

El objetivo de la nueva reunión es intentar evitar la huelga convocada para el 14 y 15 de enero por la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF).

Sanidad se reunirá con sindicatos médicos de Madrid, Cataluña y País Vasco tras romper negociaciones con CESM y el Sindicato Médico Andaluz.

Las reuniones paralelas continúan. Sanidad se reunirá con otras organizaciones sindicales médicas, pese a haber roto la negociación con la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA)

El equipo de Mónica García se sentará con la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que reúne a 16 organizaciones sindicales, entre las que están la de Madrid, Cataluña o País Vasco, para intentar frenar la próxima huelga.

La cita será el próximo lunes 22 de diciembre a partir de las 12.00 horas, tal y como han confirmado fuentes cercanas a la negociación a este periódico.

Hace unos días, anunciaban la convocatoria de nuevas jornadas de huelga para el 14 y 15 de enero, después de que Sanidad rechazara sus principales reivindicaciones (un estatuto marco propio, ámbito de negociación propio, guardias computables como horas extra) y no se haya reunido con ellos tras ese acuerdo con los sindicatos sanitarios.

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad ha roto por completo sus lazos con la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico (Andaluz) después del tenso encuentro del pasado miércoles. El comité de huelga abandonó la mesa del diálogo sin que se pudiera llegar a un acuerdo. Todo ello después de que el departamento volviera a presentar a los médicos la misma oferta que se les envió antes de la huelga.

Según la versión de ambos sindicatos, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, presente en la reunión, indicó que el ministerio "daba por rota toda negociación, puesto que ya se había alcanzado un preacuerdo" con el resto de los sindicatos sanitarios.

Ante esta situación de "nula intención negociadora para abordar los puntos clave que se habían acordado en la reunión del pasado jueves, los representantes sindicales decidieron abandonar la reunión", expresaron los sindicatos en un comunicado.

Nueva reunión

Con todo, el equipo de trabajo de García se volverá a reunir, de nuevo, con los sindicatos del Ámbito de Negociación este viernes para cerrar los "últimos flecos pendientes", según aseguraban las organizaciones el pasado miércoles, al mismo tiempo que celebraban las nuevas incorporaciones en el texto tras ese preacuerdo alcanzado.

Como ha podido saber este periódico, a esta cita también acudirá CESM que comparte puesto con Satse.

No obstante, parece que no va a ser una reunión fácil después de que los facultativos se hayan enterado de que el departamento sí que va a mantener líneas de diálogo paralelas con otras organizaciones médicas.