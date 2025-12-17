Los sindicatos sanitarios celebran que la mayoría de las peticiones "irrenunciables" están en el nuevo Estatuto

Los sindicatos buscan que se reconozca la penosidad de las guardias como coeficiente reductor para facilitar la jubilación anticipada, aunque esto requiere cambios en la normativa de la Seguridad Social.

Los sindicatos sanitarios celebran el acercamiento con Sanidad y el preacuerdo al que llegaron el pasado lunes. El equipo de Mónica García se comprometió a incorporar en el nuevo borrador del Estatuto Marco la jornada ordinaria de 35 horas y avances en la jubilación anticipada y parcial.

También, aunque el nuevo modelo retributivo no se puede incorporar al texto, Ministerio y sindicatos pactaron abordarlo mediante un acuerdo específico.

Todo esto se incluía dentro de las "peticiones irrenunciables" para que los sindicatos dieran el ok definitivo al texto.

"En la última reunión, el Ministerio ha incorporado casi la literalidad de los textos que les presentamos en relación con estas tres líneas rojas que pedíamos (jubilación, jornada y clasificación), ha afirmado Fernando Hontangas, presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF en declaraciones a los medios este miércoles.

Con todo, los sindicatos han matizado que el Estatuto Marco va por muy buen camino. Aunque todo dependerá de la reunión del próximo viernes en la que Sanidad entregará un nuevo borrador en base a todo lo pactado.

Igualmente, recuerdan que la huelga "está suspendida, pero no desconvocada debido a que todo depende de esa próxima cita con el departamento", ha matizado Laura Villaseñor, presidenta del Sindicato de Enfermería (Satse).

Al respecto, inciden en que la experiencia en anteriores procesos de negociación con la Administración les lleva a no dar “nada por hecho” hasta que no esté reflejado en el anteproyecto de Ley.

Guardias

Las organizaciones sindicales han celebrado este miércoles una asamblea para informar a todos los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) el estado de la negociación del Estatuto Marco.

De esta manera, las organizaciones han hecho hincapié en la gran complejidad que ha caracterizado todo el proceso de negociación con el Ministerio de Sanidad a lo largo de los últimos casi tres años debido a una actitud poco ágil y responsable por parte del Ministerio de Sanidad.

"Íbamos avanzando muy poco a poco, cuando ya habíamos cerrado un capítulo de repente nos encontrábamos con un cambio en un nuevo borrador. Sobre todo, vimos un texto totalmente cambiado a la vuelta del verano, cuando Sanidad se reunió con las comunidades autónomas", ha denunciado Villaseñor.

En el encuentro han surgido varias dudas con el polémico tema de las guardias. Los facultativos reclaman que las horas de guardia coticen como tiempo trabajado y poder llegar a esos requisitos de jubilación anticipada que establece la Seguridad Social.

Ante esto, los sindicatos han dicho que es algo que no se puede regular en el Estatuto Marco porque depende de la Seguridad Social y todo ello supondría cambiar la normativa, ya que en España se cotiza por días, no por horas.

"La Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) está pidiendo algo que no sucede en ningún estatuto de los trabajadores. Nosotros estamos negociando para incluir a los sanitarios en esa jubilación anticipada, pero no podemos cambiar la regulación", han señalado las organizaciones sindicales.

No obstante, lo que sí están intentando conseguir es que se reconozca la penosidad de las guardias como un coeficiente reductor para lograr dicha jubilación. "Nosotros defendemos que el reconocimiento de las guardias sea a través de esas vías", han terminado.