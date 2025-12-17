Los médicos plantan a Sanidad y rechazan su última oferta sobre el Estatuto Marco

El nuevo Estatuto Marco incluye mejoras laborales como la jornada de 35 horas y la supresión progresiva de las guardias de 24 horas, pero los sindicatos médicos rechazan el acuerdo alcanzado con el resto de organizaciones.

Sanidad lamenta que los sindicatos insistan en crear una mesa de negociación específica, algo que consideran incompatible con la legalidad vigente.

El conflicto se agrava tras las recientes huelgas convocadas por la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Los médicos han abandonado la reunión con el Ministerio de Sanidad rechazando totalmente la última oferta sobre el Estatuto Marco.

Los médicos siguen en guerra con el Ministerio de Sanidad. Los facultativos han abandonado la reunión con el departamento de este miércoles, rechazando por completo la nueva oferta sobre el Estatuto Marco. Todo esto se ha producido después de que el departamento les haya presentado la misma propuesta que antes de la huelga.

Cabe recordar que esta cita se produce después de las pasadas jornadas de huelga, convocadas por la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Durante el encuentro, el departamento ha reiterado su invitación a CESM-SMA para adherirse al consenso alcanzado con las organizaciones sindicales que integran el Ámbito de Negociación. "Sin embargo, ninguna de las propuestas trasladadas ha obtenido respuesta, rompiéndose así unilateralmente el proceso de diálogo", asegura el Ministerio en un comunicado.

Así, Sanidad lamenta que ambas organizaciones hayan optado por mantener una estrategia de presión basada en la exigencia de constituir una mesa de negociación específica y paralela, distinta del Ámbito de Negociación.

Esta pretensión, expresamente reconocida por los sindicatos en su convocatoria de huelga, "es incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente, que no permite la fragmentación de los procesos negociadores ni la creación de estatutos específicos por categoría profesional", señala el departamento.

Por su parte, el equipo de Mónica García insiste en que el nuevo texto del Estatuto Marco incorpora todas las demandas e importantes avances, elaborados y pactados en la negociación con los sindicatos sanitarios.

Entre ellos se encuentra: la mejora de los derechos laborales (incorporación de la jornada ordinaria de 35 horas), la supresión progresiva de las guardias de 24 horas (ahora de 17 horas), movilidad con garantías y el refuerzo del modelo público de gestión. "Todo ello con pleno respeto al marco competencial y a la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS)", precisa el departamento.

"El Ministerio reafirma su voluntad de alcanzar el mayor grado de consenso posible, siempre dentro del marco legal vigente y del diálogo institucional".

El departamento ha vuelto a subrayar que no va a invadir competencias autonómicas al considerar que sería incompatible con el marco constitucional.

Por último, lamenta que estos sindicatos hayan decidido rechazar el preacuerdo alcanzado con el Ámbito de Negociación, que cuenta con el respaldo de la mayoría de las organizaciones sindicales representativas del conjunto de profesionales sanitarios y que permite dejar atrás el Estatuto Marco de 2003.