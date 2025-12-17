Gay-Ger (Lilly): "Estamos trabajando en que el impacto presupuestario de Mounjaro sea razonable para Sanidad y CCAA"

Lilly está de enhorabuena. La multinacional americana se ha convertido en la compañía farmacéutica con la mayor capitalización de la historia, al superar el billón de dólares el pasado mes de noviembre. Una cantidad que le ha permitido colarse en el top 12 de empresas con más valoración a nivel global.

En buena medida, esta situación se debe a la buena marcha de Mounjaro, el fármaco superventas de Lilly para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad que le hace la competencia al Ozempic de Novo Nordisk. Y todo pese a que este producto sigue sin estar financiado en dos mercados tan importantes como España y Francia, algo que Julio Gay-Ger, presidente y director general de la compañía en España, Portugal y Grecia, lamenta.

"Tenemos ocho grandes mercados farmacéuticos en el mundo, los cinco grandes de Europa más Japón, China y Estados Unidos. De esos ocho, en seis Mounjaro ya está reembolsado para tratar la diabetes. Faltan España y Francia", alega el directivo argentino, que ocupa su cargo desde noviembre, en un encuentro con periodistas celebrado en Madrid.

"Estamos trabajando en que el impacto presupuestario para Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas sea razonable y que los pacientes se puedan beneficiar del producto", continúa. "Tengo confianza en que lo lograremos, porque ya lo hemos alcanzado en los otros grandes países. Pero, honestamente, no me gustaría que España fuera el último país en tenerlo".

Por otro lado, Gay-Ger resta peso a la agresiva política farmacéutica de Estados Unidos en el último año y las alarmas que ha encendido en Europa. Concretamente, a lo relativo a la cláusula de Most Favored Nation (MFN) para los precios de los medicamentos. "Es la misma posición que adoptan la mayoría de los países cuando hacen comparaciones internacionales de precios".

"Existe en China, existe en Japón. Y parece que Estados Unidos se encamina a tener una política semejante". Sin embargo, descarta que esto vaya a tener impacto en la estrategia comercial de la multinacional farmacéutica. "El compromiso de Lilly se mantiene, es lo que hemos hecho hasta ahora en todos los mercados con nuestros productos: lanzarlos para que lleguen a todos los pacientes y no sólo a aquellos que los puedan pagar".

Este sería el caso de orforglipron, la terapia oral que Lilly está probando contra la obesidad y que está lanzando señales positivas. "Nuestra intención es que este producto esté disponible no sólo en el mercado privado, sino también en el financiado".

En este caso, afirma que los problemas de precio serán menores. "Este fármaco tiene una gran ventaja, es escalable. Es relativamente más simple de producir por ser una molécula pequeña, no requiere cadena de frío".

Esto permitirá contar con una gran capacidad de fabricación de manera inmediata si el mercado lo requiere. Algo que se ha tardado un tiempo en lograr en los casos de Mounjaro o el citado Ozempic, que son fármacos inyectables.

En otro orden de cosas, el principal directivo de Lilly en España afirma que las inversiones que tiene la compañía en nuestro país se mantendrán.

Por un lado, la compañía prácticamente ha completado la inversión de 167 millones de euros en I+D que prometió en 2023.

Y por el otro, insiste en que mantendrá los 175 millones que la compañía prometió el pasado verano (que se ejecutarán principalmente entre 2026 y 2027) para modernizar y convertir en un Centro de Excelencia Global su planta de producción en Alcobendas. "Es complementaria con las del resto del mundo".

En cualquier caso, la compañía no lo fía todo a sus puntales en diabetes tipo 2 y obesidad. También tiene donanemab, el medicamento para tratar a pacientes con alzheimer sintomático temprano recién aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Y cuya financiación pública la compañía ya ha comenzado a tramitar en España.