Sanidad llega a un pacto con los sindicatos sanitarios pero no frena la huelga médica: "No se abordan nuestras peticiones"

Está convocada una cuarta huelga médica nacional para los días 14 y 15 de enero, mientras continúan las negociaciones con el Ministerio de Sanidad.

Los médicos exigen, entre otras cosas, que las guardias computen como horas extraordinarias, un ámbito de negociación propio y una nueva categoría A1+.

El colectivo médico se desmarca del acuerdo, denuncia que no se han recogido sus principales reivindicaciones y mantiene el calendario de huelgas.

Sanidad y los principales sindicatos sanitarios han alcanzado un preacuerdo sobre el Estatuto Marco, incluyendo la jornada de 35 horas semanales y avances en jubilación.

Sanidad continúa con su Estatuto Marco. El equipo de Mónica García ha llegado a un consenso con los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación (SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) e incorporará en el borrador del texto las reivindicaciones de dichas organizaciones como es el caso de la jornada ordinaria de 35 horas semanales y determinados avances en jubilación parcial y anticipada.

No obstante, se ha alejado completamente de los médicos que, por el momento, continúan con el calendario de movilizaciones con una cuarta convocatoria de huelga ya en el horizonte.

Estos denuncian que ese acuerdo se ha llevado a cabo de forma paralela y "que no se han abordado las peticiones del colectivo médico": una norma y un ámbito de negociación propio, la creación de una categoría A1+ o que las guardias computen como horas extraordinarias, además de cotizar para la jubilación.

Su turno será el próximo miércoles. Así, el comité de huelga (que ha convocado los pasados paros), conformado por la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), se reunirá con el Ministerio tal y como acordarán en la anterior reunión.

Cabe recordar que hay sindicatos médicos que están fuera de la Confederación y que ya han anunciado sucesivos paros para el próximo mes de enero.

De forma paralela, la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) a la que pertenecen sindicatos médicos de todo el país (aglutina a 16 organizaciones) como el madrileño (Amyts) o el catalán (Metges) han convocado una cuarta huelga para el 14 y 15 de enero.

"El preacuerdo alcanzado por el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales (no médicas) no tiene nada que ver con nuestro conflicto. La huelga sigue en pie. La convocatoria es nacional, nos volveremos a ver en las calles", denunciaba la agrupación en sus redes sociales tras conocer la noticia del acuerdo entre el departamento y los sindicatos sanitarios.

Comité de huelga

El pasado 11 de diciembre (en medio de las jornadas de huelga) CESM y el SMA se comprometieron con el Ministerio a tener más reuniones en las que se tratarán una serie de puntos clave (exclusividad, movilidad forzosa o el ámbito de negociación propio). Todo esto, tras no llegar a ningún acuerdo.

Por el momento, los médicos son tajantes: la cuarta jornada médica nacional se mantiene en pie hasta que Sanidad escuche sus peticiones.

"De la evolución de estas reuniones dependerá la continuidad de la huelga y las próximas movilizaciones que se lleven a cabo. Aunque todo se hará a través de una consulta previa con los respectivos ejecutivos, se mantiene convocada la huelga nacional de médicos y facultativos mientras se deciden nuevas fechas y actuaciones", terminan las organizaciones.

Mientras tanto, Mónica García celebra el preacuerdo al que se ha llegado este lunes con los sindicatos sanitarios. "Valoramos de forma muy positiva el acuerdo porque demuestra que el diálogo funciona y que además tenemos todo el compromiso para fortalecer la sanidad pública".

"Quiero subrayar también que aquello que no es competencia directa del Ministerio no se va a quedar en un cajón. Nos hemos comprometido a trabajarlo en un acuerdo específico para orientar las futuras negociaciones de un nuevo modelo retributivo para todo el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS)", declara la ministra en un comunicado.