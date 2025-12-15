Sanidad y sindicatos sanitarios cierran un preacuerdo para el Estatuto Marco sin haber negociado aún con los médicos

Los médicos, excluidos del preacuerdo, mantienen sus protestas y amenazan con nuevos paros los días 14 y 15 de enero si no se atienden sus demandas.

Como resultado del preacuerdo, los sindicatos han suspendido la huelga indefinida prevista para el 27 de enero.

El preacuerdo incluye la implantación de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales y avances en la jubilación parcial y anticipada para el personal sanitario.

El Ministerio de Sanidad y sindicatos sanitarios han alcanzado un preacuerdo sobre el Estatuto Marco sin la participación de los médicos.

El Estatuto Marco sigue adelante. El Ministerio de Sanidad y los sindicatos sanitarios han llegado a un preacuerdo en el que de momento no están los médicos.

De esta manera, el equipo de trabajo de Mónica García se ha comprometido a incorporar reivindicaciones de dichos sindicatos. Concretamente, la jornada ordinaria de 35 horas semanales y avances en jubilación parcial y anticipada.

A cambio, las organizaciones sindicales han suspendido la huelga indefinida que estaba prevista para el próximo 27 de enero.

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación (en el que está todas las profesiones sanitarias, excepto los médicos) han llegado a estos consensos en la reunión que han celebrado este lunes. Así, por su parte, los sindicatos han descartado la retirada de la norma, pese a las peticiones planteadas por algunas comunidades autónomas.

No obstante, en este acuerdo no están incluidos los médicos, quienes ya amenazaban en las pasadas jornadas de huelga que si Sanidad no escuchaba sus peticiones, convocarían nuevos paros para los próximos días 14 y 15 de enero.

Jornada de 35 horas

Entre los compromisos incorporados al nuevo borrador, se incluye el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación.

"Todo ello atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud", asegura Sanidad en un comunicado.

Este consenso también contempla el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social.

También se abre la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales. Todo ello se hará bajo una realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Las materias que no forman parte del ámbito competencial del Ministerio de Sanidad y que, por tanto, no se incorporan al texto del Estatuto Marco, se abordarán mediante un acuerdo específico. Este acuerdo tendrá como objetivo orientar las futuras negociaciones relativas al establecimiento de un nuevo modelo retributivo aplicable a todo el personal del Sistema Nacional de Salud.

El Ministerio de Sanidad valora de forma muy positiva este preacuerdo, que demuestra que el diálogo social es el camino para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y fortalecer el Sistema Nacional de Salud.



Sanidad reitera su compromiso de seguir trabajando con las organizaciones sindicales y con las comunidades autónomas para culminar una reforma clave para el futuro del SNS.