Sanidad publica las listas de admitidos al MIR: 16.014 aspirantes optarán a 9.276 plazas en 2026

El examen se mantiene el sábado 24 de enero a las 14:00, dos horas antes que en convocatorias previas, y se han reservado cupos específicos para personas con discapacidad y sin autorización de residencia.

La oferta de plazas crece un 3,5% respecto a la anterior convocatoria, con un incremento de 423 plazas.

En total, 34.553 personas han sido admitidas para optar a 12.366 plazas de formación sanitaria especializada en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

Sanidad ha publicado las listas provisionales de admitidos al MIR, con 16.014 aspirantes para 9.276 plazas de Medicina en 2026.

Las listas de admitidos al MIR por fin se han dado a conocer después de más de un mes de retraso. El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes las listas provisionales. En concreto, 16.014 aspirantes optarán a 9.276 plazas de Medicina.

Con todo, un total de 34.553 personas han sido admitidas para optar a una de las 12.366 plazas destinadas a personas tituladas universitarias en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

Esta oferta supone un incremento de 423 plazas con respecto a la convocatoria anterior, lo que representa un crecimiento del 3,5%.

Para todos aquellos que quieran presentar subsanaciones, el plazo de presentación comienza el próximo martes 16 de diciembre de 2025 y finaliza el día 2 de enero de 2026, ambos inclusive, precisa Sanidad en un comunicado. Así, la presentación de reclamaciones para aquellos aspirantes que dispongan de DNI o NIE se deberá realizar de forma electrónica.

En relación con la lista de admitidos y no admitidos, se ha publicado el baremo académico del aspirante, conforme a la documentación facilitada en su solicitud.

Formación Sanitaria Especializada Medicina: se ofertan un total de 9.276 plazas para las que 16.014 personas han sido admitidas y 1.518 rechazadas.

Enfermería: un total de 2.279 plazas para las que 11.134 personas han sido admitidas y 161 han quedado fuera.

Farmacia: un total de 362 plazas para las que 1.454 personas han sido admitidas y 29 rechazadas.

Biología: un total de 83 plazas. 1.306 personas han sido admitidas y 82 han quedado fuera.

Psicología: se ofertan 280 plazas y se han admitido a 3.951 personas, de esas 161 no han entrado.

Química: se destinan sólo 29 plazas y 292 han sido admitidas, de ellas 13 han quedado fuera.

Física: un total de 57 plazas. 402 personas han sido admitidas y 12 no han entrado en la selección.

Por su parte, la convocatoria reserva un cupo específico de plazas tanto para personas con discapacidad como para aspirantes que no sean titulares de una autorización de residencia en España.

En el caso de Medicina (MIR), se destinan 928 plazas al turno de personas con discapacidad y otras 928 a personas sin autorización de residencia.

En Farmacia (FIR), se asignan 36 plazas al turno de discapacidad y 4 al cupo de personas extranjeras sin autorización de residencia.

Y en el caso de Enfermería (EIR), se reservan 228 plazas para aspirantes con discapacidad y 23 para quienes no disponen de dicha autorización. Por último, en las especialidades Psicología (PIR), Química (QIR), Biología (BIR) y Física (RFIR), el número de plazas reservadas para personas con discapacidad es de 28, 3, 8 y 6, respectivamente.

Con todo, a pesar del retraso en la publicación de las listas, el examen no se mueve de fecha: será (como estaba previsto) el sábado 24 de enero a partir de las 14:00 de la tarde, adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.