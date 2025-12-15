Pérez: "Firmé el acuerdo de prescripción enfermera con los médicos, no entiendo por qué ahora no lo aprueban"

El déficit de enfermeras y la falta de reconocimiento profesional agravan la situación, especialmente en especialidades como geriatría y atención primaria, afectando la calidad asistencial.

La prescripción enfermera enfrenta desigualdad en su implantación según la comunidad autónoma y ha generado recursos legales y críticas por parte de representantes médicos.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez, firmó el acuerdo de prescripción enfermera con los médicos y no comprende el cambio de postura actual de estos.

La prescripción enfermera está dando mucho de qué hablar. Desde que se han ido publicando guías (cesación tabáquica, tratamiento de heridas, hipertensión) los médicos han denunciado que estas suponen un "riesgo" para el paciente. De hecho, han recurrido alguna de ellas como la última publicada: la que permite a estas profesionales tratar infecciones urinarias.

Por esto, el Consejo General de Enfermería (CGE) ha llevado diversas acciones legales (demandas en defensa del derecho al honor) contra todos aquellos representantes médicos que atacaban con injurias a la prescripción enfermera. Además, ante esto, el presidente del CGE se mantiene firme y defiende una medida que fue aprobada en el año 2015 por unanimidad.

"Yo mismo firmé el acuerdo de prescripción enfermera con el presidente del Consejo General de Médicos y con la CEMS (sindicato médico más representativo), no entiendo por qué ahora no lo aprueban", aclara en una entrevista con este periódico.

Y continúa: "Ahora los nuevos representantes que han llegado no lo quieren reconocer, cuando es algo que se firmó por sus compañeros. En otros países se hace desde hace años y no ha habido ningún problema".

Otra de las problemáticas que está afrontando la prescripción enfermera es que no está llegando por igual a todas las comunidades autónomas. Hay una gran desigualdad territorial. Hay regiones que van más avanzadas como Cataluña (seis protocolos implantados), Madrid (cinco) o Galicia (cinco guías) frente a Comunidad Valenciana (sólo dos) y Extremadura (una implantada) que están más atrasadas.

"El Ministerio de Sanidad ya ha dado el paso de ir aprobando las guías, ahora son los consejeros y los presidentes de las comunidades los que tienen que implantarlas en su sistema sanitario. Tienen que hacerlo, si no las guías no sirven de nada. Gracias a que algunos ya lo han hecho, se han visto grandes avances sanitarios en las regiones. Por ejemplo, en Andalucía o Cataluña"

De momento, se han publicado diez protocolos. Entre ellas, se encuentran los referentes a deshabituación tabáquica, anestésicos locales, fiebre, anticoagulación oral, tratamiento de heridas, hipertensión, diabetes tipo 1 y tipo 2, quemaduras, ostomías e infecciones urinarias. Pero, Sanidad está trabajando en tres más: sedación, insuficiencia cardíaca y dolor quirúrgico.

Pero, aún quedan muchas más por poner en marcha. Para el presidente del Consejo de Enfermería sería necesario elaborar un protocolo de atención domiciliaria debido a que estamos en un contexto donde cada vez tenemos más población envejecida que necesita un cuidado de forma continuada.

"El envejecimiento de la población es una realidad. Además, cada vez hay más enfermos crónicos. Se debería impulsar una guía en la que se dieran pautas a estas profesionales para ofrecer atención domiciliaria. Con esto, descongestionaríamos mucho la Atención Primaria", reflexiona.

Clasificación profesional

En cuanto a la clasificación profesional, Pérez denuncia que todavía las enfermeras se encuentran en una categoría a la que no pertenecen: "asumen muchas labores por lo que deberían pertenecer al grupo A1", matiza.

Además, estar en este grupo te permite más fácilmente poder acceder a alto cargos. "Indudablemente, lo que no puede ser, como está sucediendo ahora, es que haya profesionales en cargos directivos donde les han recurrido la plaza y se les han puesto directamente de patitas en la calle, precisamente porque no está recogido. Por eso, es tan importante nuestra necesidad de estar en ese grupo. A ver si nos tienen en cuenta", sentencia Pérez.

Cabe recordar que en normas como el Estatuto Marco (aun en negociación) abre la puerta a que las enfermeras asciende de grupo en el nuevo modelo de clasificación en el que se está trabajando. También, en el anteproyecto de ley del medicamento se regulará la prescripción enfermera.

Se habilitará legalmente a enfermeras y fisioterapeutas como profesionales con facultades para prescribir medicamentos, siempre dentro de sus competencias.

Déficit

El déficit de enfermeras en el Sistema Nacional de Salud (SNS) no es nada nuevo, pero es algo que se acentúa cada año debido a la fuga de estas profesionales a otros países en el que les ofrecen mejores condiciones laborales (Noruega, Estados Unidos, Dinamarca). También, hay una gran estampida hacia la sanidad privada y entre comunidades autónomas.

"El reconocimiento profesional es muy importante. Pero claro, aquí con el problema de las bajas retribuciones es muy difícil que vuelvan, si están en otros países con mejores condiciones laborales, ganando bastante más por la labor que desempeñan. Aquí, eso no lo va a cobrar, desgraciadamente. El presupuesto que le dedican a Sanidad siempre es mínimo. Llevamos años reclamando y claro, cuando hay una pandemia ya se acuerdan", reflexiona el presidente.

Además, en algunas especialidades como geriatría, enfermería escolar y en Atención Primaria (AP) la situación es, aún, más crítica. Por ejemplo, en el caso de la última, el Plan de AP 2025-2027 recoge que todas las comunidades autónomas deben implantar la especialidad: pero muchas no están siguiendo esas directrices.

"Actualmente, sólo hay 19.000 enfermeras en Medicina Familiar. Si queremos alcanzar el plan y cumplir con lo que se nos está exigiendo para poder reducir las listas de espera y que las enfermeras puedan asumir todos sus cometidos, hay que aumentar drásticamente ese número. Desde el Consejo estamos avisando de que las comunidades pueden perder fondos finalistas destinados a Atención Primaria si no aceleran la implantación de la especialidad", avisa Pérez.

Con todo, la falta de recursos humanos es un problema que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud. Aunque sí que es cierto que España tiene más médicos que nunca, hay una falta de planificación: existe una gran desigualdad de especialistas entre especialidades y territorios.

Por eso, para paliar esta situación, Pérez reclama avanzar hacia un modelo asistencial en el que la enfermera esté mucho más implicada y tenga un importante papel en el cuidado del paciente.

"En muchos países europeos, por ejemplo, en Inglaterra hay centros sanitarios donde sólo hay consultas de enfermería y no hay ningún médico. Eso sí, si tiene un problema más grave, la especialista le derivaría directamente a los hospitales donde se encuentran los facultativos. Mientras directamente, los enfermos van allí y se les atiende perfectamente", explica.

Por último, el presidente del Consejo analiza lo que ocurrirá de cara a los próximos años, teniendo en cuenta el aumento de las jubilaciones y la evolución de población envejecida y de pacientes crónicos.

"Tenemos que avanzar hacia un modelo crónico porque el español está centrado en los agudos (problemas de salud repentinos, graves o de riesgo vital)", termina Pérez.