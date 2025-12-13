Las listas de admitidos al MIR se publicarán la próxima semana: por qué llevan más de un mes de retraso

El examen se podrá realizar en 25 sedes distribuidas por toda España, tres menos que en la convocatoria anterior.

La convocatoria 2026 del MIR ofrece un récord de 12.366 plazas, con incrementos en Medicina (9.276 plazas), Enfermería (2.279) y otras especialidades como Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física.

El examen del MIR 2026 se celebrará el 24 de enero, dos horas antes respecto a años anteriores, y no está previsto cambiar la fecha pese a los retrasos en la publicación de las listas.

Las listas de admitidos al MIR se publicarán la próxima semana, tras un retraso de más de un mes debido a problemas con el nuevo sistema informático y el cambio de empresa encargada.

Las listas de admitidos al MIR se están resistiendo. No obstante, ya están a la vuelta de la esquina: se publicarán esta semana y como muy tarde llegarán el próximo miércoles 17 de diciembre, así lo aseguran voces cercanas a estas gestiones.

El año pasado, las listas provisionales para el MIR 2025 salieron en el mes de octubre. Así, las definitivas se publicaron en estas fechas. Ahora, el grupo de trabajo encara una recta final precipitada a un mes del examen del MIR, que se celebrará el próximo 24 de enero.

Mientras tanto, el departamento ha tenido que lidiar con las presiones de los aspirantes que reclamaban al Ministerio la publicación de dichas listas.

Pero, ¿qué ha pasado este año? ¿Por qué se han retrasado las listas? Este año ha tenido una peculiaridad: ha habido un cambio de empresa y de sistema informático con respecto a la convocatoria anterior. Cabe destacar que una compañía exterior al Ministerio es la encargada de recopilar la información y ejecutar el trabajo, al igual que se hace con la impresión de los formularios y su recogida.

Aparte de esto, como ha podido saber este periódico, el sistema informático ha dado bastantes problemas, lo que ha ralentizado mucho más el proceso. Algo que ya se pudo observar cuando los aspirantes quisieron inscribirse. Y que obligó a Sanidad a ampliar una semana el plazo de inscripción.

Examen MIR 2026

Con todo, cuando se publiquen dichas listas se tendrá que dar un plazo para presentar reclamaciones. No obstante, por ahora, el Ministerio no baraja la opción de cambiar las fechas del examen: será el sábado 24 de enero a partir de las 14.00 de la tarde, adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.

Además, a esto se le suma que se ha batido el récord de plazas en la convocatoria 2026. En concreto, el Ministerio de Sanidad convocará 12.366 para 2026. Esto supone un aumento del 3,5% (423 plazas más), respecto al año anterior.

La mayor parte se la lleva Medicina con un total de 9.276. De esas, 8.998 plazas son de titularidad pública y 280 pertenecientes al ámbito privado. Además, 928 de ellas podrán ser cubiertas por el turno de personas con discapacidad.

Le sigue Enfermería con 2.279 plazas (2.199 públicas y 80 para centros privados). Se reservan 228 plazas para población con discapacidad.

Formación Sanitaria Especializada: plazas ofertadas Farmacia (FIR) ofrece 362 plazas, siendo 347 plazas de titularidad pública y 15 pertenecientes a centros de titularidad privada. 36 plazas para personas con discapacidad.

362 plazas, siendo 347 plazas de titularidad pública y 15 pertenecientes a centros de titularidad privada. 36 plazas para personas con discapacidad. Psicología (PIR): 280 plazas, 259 plazas públicas y 21 de titularidad privada. 28 de ellas se reservan para personas con discapacidad.

280 plazas, 259 plazas públicas y 21 de titularidad privada. 28 de ellas se reservan para personas con discapacidad. Química (QIR): 29 plazas, todas las plazas dependen de centros de titularidad pública. Lo mismo, 3 plazas podrán ser cubiertas por personas con discapacidad.

29 plazas, todas las plazas dependen de centros de titularidad pública. Lo mismo, 3 plazas podrán ser cubiertas por personas con discapacidad. Biología (BIR): 83 plazas, 80 plazas de titularidad pública y 3 pertenecientes a centros de titularidad privada. 8 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

83 plazas, 80 plazas de titularidad pública y 3 pertenecientes a centros de titularidad privada. 8 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad. Física (RFIR): 57 plazas, 55 plazas de titularidad pública y 2 pertenecientes a centros de titularidad privada. 6 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Por último, los aspirantes finalmente se podrán evaluar en 25 sedes (tres menos que en la anterior convocatoria).

El examen podrá realizarse en las siguientes localizaciones: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Murcia, Albacete, Madrid, Alicante, Valencia, León, Salamanca, Valladolid, La Rioja (Logroño), Barcelona, Zaragoza, Navarra (Pamplona), Vizcaya (Bilbao), Cantabria (Santander), Asturias (Oviedo), A Coruña (Santiago de Compostela), Islas Baleares (Palma), Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria) y Santa Cruz de Tenerife.