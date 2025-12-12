Sanidad retoma el diálogo con los sanitarios en el Estatuto Marco mientras da parte a las CCAA de las negociaciones

El Ministerio de Sanidad está quemando sus últimos cartuchos. El grupo de trabajo de Mónica García tendrá en la próxima semana varias reuniones con todos los profesionales sanitarios para intentar llegar a un acuerdo sobre el Estatuto Marco y lograr paralizar las huelgas.

Mientras tanto, el departamento tiene una nueva cita con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este viernes.

En este se tratarán varios asuntos, entre ellos, el tema candente de la semana: el Estatuto Marco.

Como ha podido saber este periódico, las comunidades autónomas pedirán explicaciones al Ministerio de Sanidad sobre las últimas negociaciones con los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación y los médicos (CESM y el SMA). Así lo aseguran fuentes de varios ejecutivos regionales.

También, se reclamará al Ministerio que se dé parte de la huelga médica y se retire la actual propuesta del Estatuto Marco debido a los sucesivos desencuentros entre Sanidad y los profesionales sanitarios.

Se espera que en esta cita las comunidades autónomas debatan sobre este actual borrador.

Con todo, Sanidad afronta un fin de año intentando cerrar un texto que se está resistiendo y no parece que se vaya a llevar al Consejo de Ministros este diciembre.

Interterritorial

Además, en el Consejo Interterritorial hay otros puntos que se van a tocar. Entre ellos, se debatirá sobre el plan de vacunación 2026 y el Manual de Evaluación y Seguimiento del Plan de Acción de Atención Primaria 2025-2027.

También, se espera aprobar el acuerdo del Plan de seguimiento individualizado del largo superviviente de cáncer infantil y la

ampliación del plazo de ejecución del Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En el Consejo también se conocerá la propuesta de designación del Pleno del CISNS, del representante de las comunidades autónomas, para las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea.

Por otro lado, las autonomías y el Ministerio de Sanidad analizarán el informe de resultados de actualización de los criterios de distribución de fondos para el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria. Y el informe de avance de la ejecución de la Estrategia de Salud Digital del SNS.

En cuanto a los proyectos normativos, se tratará la derogación de las medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos COVID-19 (mascarilla, geles hidroalcohólicos), por la que se suprimirán los importes máximos de precios de venta al público de productos relacionados.

También, se debatirá el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.