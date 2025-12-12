Las CCAA exigen a Sanidad que retire el Estatuto Marco pero García hará un último intento con los sindicatos

Las protestas médicas continúan, con un seguimiento elevado de la huelga y reclamaciones de los sindicatos para elaborar una norma propia.

La ministra Mónica García insiste en defender el Estatuto Marco y buscará el apoyo de los sindicatos en próximas reuniones.

El PP ha presentado una proposición no de ley y llevará mociones a ayuntamientos y autonomías para solicitar la retirada de la reforma.

Varias comunidades autónomas han exigido al Ministerio de Sanidad la retirada del borrador del nuevo Estatuto Marco para el personal sanitario.

Mónica García quema su último cartucho. En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), las comunidades autónomas han pedido al Ministerio que retire el borrador del Estatuto Marco. Así lo ha señalado la propia García en una rueda posterior al encuentro entre comunidades y el departamento este viernes.

Concretamente, el PP ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la retirada de la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad. Asimismo, los populares presentarán mociones en la misma dirección en ayuntamientos y autonomías de toda España.

Diversas comunidades gobernadas por el PP y también Asturias, Cataluña, Navarra y País Vasco han pedido que el texto se reinicie de nuevo y se comiencen con las negociaciones.

"Estas regiones han pedido ser partícipes, ya que saben que lo que piden los sindicatos son sus competencias como es el tema de las retribuciones o la planificación de las plantillas", ha asegurado García.

No obstante, la ministra jugará su última carta con el borrador que maneja. Este lunes, cuando se reúna con los sindicatos, les comunicará lo que piden las comunidades autónomas y defenderá el texto para que la norma siga hacia delante.

"Voy a defender a capa y espada este Estatuto que tenemos para cambiar. Los profesionales no pueden seguir con una norma que les está maltratando profesionalmente. Después de tres años de negociación he tenido 40 reuniones con los sindicatos del Ámbito de Negociación, más de cinco con el Comité de Huelga y alrededor de 30 con las comunidades. Todo lo que está dentro de nuestras competencias está recogido en cada artículo", ha defendido García.

La ministra ha lamentado que sería una pena que el nuevo Estatuto Marco se guardara en un cajón,"porque dejaríamos atrás todos los avances que se han logrado en la negociación, como ha sido el caso de las OPES (ofertas públicas de empleo) cada dos años, la reducción de las horas de guardia (a 17 horas) o la de la jornada laboral (45 horas como máximo)".

Huelga médica

Así, la reunión entre Ministerio y las regiones se ha celebrado mientras sucedía la última jornada de huelga médica que los sindicatos celebran como un éxito.

La Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), convocantes de la huelga, han elevado el seguimiento al 80%. "Aquí se ha visto el rechazo unánime de la profesión al proyecto de norma ministerial", señalan en un comunicado.

"Han sido cuatro jornadas (del 9 a este viernes 12 de diciembre) en las que, pese a la implantación de unos servicios mínimos abusivos y a los intentos de la Administración por desactivar el conflicto, miles de profesionales han salido a la calle en las numerosas concentraciones convocadas y a las puertas de los centros asistenciales", continúan.

Con todo, los médicos se encuentran a la espera de poder volver a reunirse con el grupo de trabajo de Mónica García el próximo miércoles 17 para poder llegar a un acuerdo.

Algo que todavía está muy lejos de producirse, ya que los facultativos reclaman la elaboración de una norma propia, una petición a la que el Ministerio no está dispuesto a ceder.

Además, en el Consejo Interterritorial de este viernes se han aprobado diversos acuerdos. Entre ellos, el calendario vacunal de 2026, el plan de seguimiento individualizado del largo superviviente de cáncer infantil y el Manual de Evaluación y Seguimiento del Plan de Acción de Atención Primaria 2025-2027.