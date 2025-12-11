García: "No podemos asumir un Estatuto Marco propio, ni tampoco las CCAA ni los partidos políticos"

Algunas demandas, como jubilación anticipada y retribuciones, dependen de las comunidades autónomas y no del Ministerio de Sanidad.

El nuevo borrador del Estatuto Marco incluye mejoras como la reducción de las guardias de 24 a 17 horas y la consolidación de plazas fijas cada dos años.

El Ministerio rechaza crear un Estatuto Marco propio para los médicos, alegando que sus competencias ya están casi al límite.

Mónica García, ministra de Sanidad, se reúne con el comité de huelga médica para intentar frenar los paros convocados.

Mónica García, ministra de Sanidad, se reúne este jueves con el comité de huelga de los médicos (CESM y el SMA) para intentar llegar a un acuerdo que paralice los paros que se extenderán hasta este viernes 12.

En esta cita se intentará recoger en el texto las demandas del colectivo. No obstante, "ya hemos llegado casi al límite de las competencias que puede asumir el Ministerio", ha señalado García en una entrevista en Espejo Público.

Una de las principales demandas de los médicos es la creación de un Estatuto marco propio que recoja las competencias del colectivo, como es el caso de las guardias.

No obstante, García ha defendido que "el Ministerio no puede asumir una norma propia, como tampoco lo asumen las comunidades autónomas, ni los partidos políticos".

"No podemos dejar fuera de estas mejoras al resto de colectivos con los que llevamos negociando casi tres años. Las demandas del médico caben dentro del Estatuto general", ha matizado la ministra.

Mejoras

Por otro lado, García ha defendido la necesidad de sacar adelante el texto debido a que se han conseguido diversas mejoras que dejan a través una norma de 20 años de antigüedad.

"Hemos llegado a un texto en el cual se van a reducir las guardias de 24 a 17 horas, además los profesionales van a poder elegir como realizarla si lo pueden hacer a turnos, a través de horas", ha continuado.

También, ha enumerado que el nuevo borrador del Estatuto Marco acaba con las interinidades de 10 años, "a partir de ahora los profesionales van a ser fijos en el sistema cada dos años. Hemos incluido también mejoras en la investigación en la docencia", ha precisado García.

Por último, ha vuelto a recalcar que algunas de las peticiones, como la jubilación anticipada o el tema de las retribuciones no son competencias del Ministerio, "recaen sobre las comunidades autónomas".

Mientras tanto, los médicos continúan con su tercera jornada de huelga médica, a la espera de qué se hablará en esa reunión con el departamento.

Y de forma paralela, los sindicatos sanitarios continúan esperando que el Ministerio de Sanidad les dé una respuesta. No obstante, ya no se callan y han enviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una carta denunciando la irresponsabilidad del grupo de trabajo de García en la negociación del Estatuto Marco.

Además, la semana pasada anunciaron una huelga indefinida que comenzará el próximo 27 de enero y se sucederá cada martes.

Con todo, "se ha elegido esta convocatoria de huelga para dar el espacio suficiente a que el Ministerio reaccione y que nos haga una propuesta de un nuevo borrador", señalaba Fernando Hontangas, presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF hace una semana.