Sanidad afirma que el balón de las huelgas médicas está en el tejado de las CCAA: "Son ellas las que gestionan los salarios"

Los servicios mínimos fijados han sido considerados abusivos por los sindicatos, que denuncian la duplicación respecto a anteriores huelgas y han recurrido a la vía judicial en algunas autonomías.

La huelga médica, convocada por CESM y el Sindicato Médico Andaluz, ha tenido un seguimiento superior al 80% en hospitales, afectando consultas, pruebas y cirugías no urgentes.

Las principales demandas de los médicos incluyen voluntariedad y mejor retribución de las guardias, creación de un subgrupo profesional propio y mayor representatividad en la negociación.

El Ministerio de Sanidad afirma que la gestión de salarios y condiciones laborales de los médicos corresponde a las comunidades autónomas.

El Estatuto Marco se acerca a un callejón sin salida. Las concentraciones continúan, mientras Sanidad deja la pelota en el tejado de las comunidades autónomas. Para el Ministerio de Sanidad son las regiones las que tienen la última palabra en el destino de las huelgas médicas.

"Son ellas las que gestionan las condiciones laborales, los salarios y la planificación de los recursos humanos". Así lo señalaba este martes Mónica García, ministra de Sanidad, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En medio de las jornadas de huelga que están sucediendo estos días (hasta el viernes 12 de diciembre), García aseguraba que el Ministerio de Sanidad ha hecho todo lo que está en su mano para incorporar todas las peticiones en el nuevo Estatuto Marco.

"Hemos hecho todo lo que se puede hacer dentro del marco competencial. No obstante, hay peticiones que están fuera de lo que puede hacer el Estatuto y el propio Ministerio", destacaba García.

Por ejemplo, los sindicatos exigen la regulación de la jubilación anticipada en la nueva norma o conocer el modelo retributivo de la nueva reclasificación profesional. Estas peticiones son competencias de otros departamentos como Seguridad Social, la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de las comunidades autónomas.

"De hecho, son ellas mismas las que nos han dicho que esta norma tiene ciertas limitaciones y que no se pueden tocar otras cuestiones", aseguraba la ministra.

Una de las principales reivindicaciones de los médicos (que les ha impulsado a salir a las calles) es que las guardias tengan cierta voluntariedad y que sean retribuidas como una jornada extraordinaria. También, reclaman la elaboración de una norma propia para el colectivo, la creación del subgrupo A1+ y conseguir un ámbito de negociación "más representativo".

Manifestación de médicos frente al Congreso de los Diputados de este martes 9 de diciembre. E.P

Ante esto, el grupo de trabajo de García asegura que el tema de la voluntariedad de las guardias es algo que no se puede incluir en la norma.

"No tenemos las competencias para decirle a un gobierno regional si puede o no hacer guardias voluntarias. Esto no sólo pondría en jaque a los jefes de servicio, sino también al cubrimiento de la asistencia sanitaria durante las 24 horas", señalaba.

Huelga médica

En las últimas semanas, los médicos y el Ministerio habían acercado posturas. De hecho, el departamento envió una propuesta a los galenos que no terminó de convencerlos, pese a que fuentes cercanas a la negociación aseguran a este periódico que Sanidad confiaba en cerrar esa oferta.

Con todo, mientras la norma sigue paralizada, los médicos continúan con los paros. Durante la primera jornada, los sindicatos sanitarios cifran en más de un 85% el seguimiento. Cabe recordar que la huelga ha sido convocada por la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Estas cifras suponen, según CESM, un seguimiento global "muy alto" pese a los servicios mínimos abusivos que se han impuesto en la mayoría de las comunidades autónomas, unas medidas que han sido denunciadas por los sindicatos autonómicos, incluso por vía judicial.

Cabe recordar que los servicios mínimos se han duplicado en relación con las anteriores convocatorias. "En Atención Primaria son del 50% y en las urgencias del 100%", denunciaba Víctor Pedrera, secretario general de CESM hace unos días.

Así, pese a esta circunstancia, la primera jornada cierra con una participación masiva -en torno al 80%- en el ámbito hospitalario, donde se ha paralizado toda actividad quirúrgica no urgente y se han reprogramado consultas y pruebas diagnósticas.

Mientras que en Atención Primaria se ha rebajado la cifra al 60%, debido en parte a la presión asistencial, por el pico de gripe y por los "servicios mínimos abusivos decretados".

Manifestación tras la huelga médica en País Vasco de este martes 9 de diciembre. E.P

"Cabe destacar además la implicación de servicios como el de Anestesia, alcanzando en algunos puntos el 100% de seguimiento, y de los MIR y estudiantes de Medicina, movilizados desde el principio con las reivindicaciones del colectivo", señalan desde el sindicato médico.

Tras el comienzo de la huelga, varios dirigentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular reclaman a Mónica García que se vuelva a sentar con los médicos para paralizar las huelgas.

También, fuentes del PP señalan que debido a los paros de estas cuatro jornadas, no se podrán realizar unas 20.000 pruebas médicas en Andalucía. "Se suspenderán más de 10.000 consultas hospitalarias y de Atención Primaria en Castilla y León; más de 200 intervenciones quirúrgicas en la Comunidad Valenciana y más de 300 operaciones en Galicia", destacan.