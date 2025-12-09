Los sindicatos cifran en más de un 85% el seguimiento de la primera jornada de huelga nacional médica

El seguimiento varía por regiones: Andalucía alcanza el 90%, Baleares el 85%, Aragón y Canarias el 60%, y Cantabria el 70%.

La huelga, convocada por la CESM y el Sindicato Médico Andaluz, incluye manifestaciones y paros en todo el país hasta el 12 de diciembre.

Los sindicatos médicos cifran el seguimiento de la huelga nacional en más del 85% durante la primera jornada.

La huelga médica ya ha comenzado. Los facultativos de todo el país están en su primera jornada de paros que se extenderán hasta el próximo viernes 12 de diciembre. Para estas fechas, se han programado diversas manifestaciones y concentraciones frente a varios entes y centros sanitarios. Además, este martes los galenos de Madrid, Cataluña y País Vasco han salido a las calles.

La jornada de huelga ha sido convocada por la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). No obstante, esta vez se ha dado libertad a que cada sindicato autonómico convoque las acciones que considere más oportunas.

Por eso, durante estos cuatro días habrá diversos actos en cada región. Por el momento, según las cifras oficiales de los sindicatos, la huelga está teniendo un seguimiento de más de un 85% teniendo en cuenta los servicios mínimos.

"Los servicios mínimos que han decretado la mayoría de las comunidades autónomas, denunciados en buena parte de ellas por los sindicatos autonómicos", denuncian desde CESM.

Igualmente, por regiones el seguimiento es más dispar y todavía queda esperar las cifras que aportan las Consejerías de cada comunidad. En el caso de Andalucía, la acogida ha sido del 90% y en Canarias en torno al 60%.

En el caso de Baleares, CESM cifra la participación en el 85%. En el ámbito hospitalario, en el servicio de anestesia se ha alcanzado el 100% del seguimiento. Y en Atención Primaria la respuesta ha sido "más heterogénea debido a la presión asistencial por la gripe y a los amplios servicios mínimos (65%)". Los sindicatos reflejan la especial participación de los MIR.

En Aragón, el seguimiento ha sido del 60% de la plantilla y en Cantabria, la mayor parte de los quirófanos están totalmente parados y la participación está siendo del 70%.

En Madrid, el sindicato Amyts calcula que alrededor de 2.000 médicos han tomado las calles de la capital. No obstante, la policía rebaja la cifra a 600 personas. "Aunque está siendo complicado calcular el seguimiento real de la huelga porque tenemos servicios mínimos muy altos".