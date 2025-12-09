Los médicos, de huelga, vuelven a llenar las calles por tercera vez este 2025: "Mónica traidora, ¿dónde estás ahora?"

Huelga médica que comienza este martes 9 de diciembre. Médicos madrileños frente al Ministerio de Sanidad. Victoria Villafranca

“Mónica, escucha, esta es nuestra lucha y si no nos das una solución será tu dimisión”. Los médicos ya no se callan. Las calles de Madrid se han vuelto a llenar por tercera vez consecutiva en lo que va de año tras el inicio de la primera jornada de huelga que se extenderá hasta el viernes 12 de diciembre. Las manifestaciones este martes han comenzado en Madrid, también en País Vasco y Cataluña, pero se sucederán concentraciones en todas las autonomías a lo largo de estos cuatro días. Cabe recordar que estas jornadas de huelga han sido convocadas por la Confederación de Sindicatos Médicos (CEMS) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y de forma paralela las organizaciones sindicales de las comunidades han convocado actos frente a varios entes sanitarios. La mayoría de estas concentraciones serán este jueves 11 de diciembre.

Los galenos están hartos de que la ministra de Sanidad no escuche sus peticiones: la elaboración de una norma propia para el colectivo, la retribución de las guardias como jornada extraordinaria o un ámbito de negociación “más representativo”. El sindicato madrileño Amyts calcula que alrededor de 2.000 médicos han tomado las calles de la capital. No obstante, la policía rebaja la cifra a 600 personas. Aun así, insisten en que miles de médicos que han secundado la huelga se encuentran realizando los servicios mínimos: en esta convocatoria se han hasta duplicado. “Las urgencias están al 100% y la Atención Primaria al 55%, es curioso que hay más personal incluso ahora que en días normales”, asegura Ruth García, médica de Medicina Familiar del Centro de Salud Leganés norte a este medio.

De esta manera, los médicos han insistido en que esto no va a terminar aquí. “Si no nos llaman del Ministerio, seguiremos y las siguientes jornadas de huelga serán el 14 y 15 de enero”, ha advertido Ángela Hernández, secretaria general de Amyts. Por su parte, la presidenta del sindicato, Ana Giménez Vázquez, califica de "obsceno" que las guardias sigan estando retribuidas por debajo de una jornada ordinaria. “Cobramos 19 euros la hora. Tenemos que aguantar que la ministra diga que esto ya se ha solucionado en el Estatuto cuando ni se ha tocado”, denuncia. Estatuto paralizado La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este martes que el nuevo Estatuto Marco no saldrá adelante, ya que, a su juicio, no se aprobará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En este contexto, Matute ha lamentado la huelga de médicos de cuatro días que comienza este martes y ha subrayado que la norma ha conseguido unir a todos los profesionales sanitarios, independientemente del color político: "Por ser lesivo y regresivo", ha añadido. Para Matute, el nuevo Estatuto se ha elaborado de una forma "absolutamente intransigente" por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien, a su juicio, "manosea" la sanidad para "sacar tajada política". Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este martes a García que se siente a negociar "cuanto antes" con los médicos para evitar las huelgas. Mónica García se queda sola con su Estatuto Marco: todas las profesiones sanitarias se rebelan y van a la huelga Una huelga de cuatro días en toda España que, según Moreno, "impacta de manera directa en el servicio público", en la atención y, por tanto, también en las listas de espera.