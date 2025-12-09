Los médicos, de huelga, vuelven a llenar las calles por tercera vez este 2025: "Mónica traidora, ¿dónde estás ahora?"
Si la ministra de Sanidad no escucha sus peticiones, convocarán otra huelga para el 14 y 15 de enero, así lo ha anunciado el sindicato madrileño (Amyts).
Más información:Los médicos, a la huelga contra Mónica García por incluirles en el mismo Estatuto de técnicos, enfermeras y celadores
“Mónica, escucha, esta es nuestra lucha y si no nos das una solución será tu dimisión”. Los médicos ya no se callan. Las calles de Madrid se han vuelto a llenar por tercera vez consecutiva en lo que va de año tras el inicio de la primera jornada de huelga que se extenderá hasta el viernes 12 de diciembre.
Las manifestaciones este martes han comenzado en Madrid, también en País Vasco y Cataluña, pero se sucederán concentraciones en todas las autonomías a lo largo de estos cuatro días.
Cabe recordar que estas jornadas de huelga han sido convocadas por la Confederación de Sindicatos Médicos (CEMS) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y de forma paralela las organizaciones sindicales de las comunidades han convocado actos frente a varios entes sanitarios. La mayoría de estas concentraciones serán este jueves 11 de diciembre.
Estatuto paralizado
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este martes que el nuevo Estatuto Marco no saldrá adelante, ya que, a su juicio, no se aprobará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
En este contexto, Matute ha lamentado la huelga de médicos de cuatro días que comienza este martes y ha subrayado que la norma ha conseguido unir a todos los profesionales sanitarios, independientemente del color político: "Por ser lesivo y regresivo", ha añadido.
Para Matute, el nuevo Estatuto se ha elaborado de una forma "absolutamente intransigente" por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien, a su juicio, "manosea" la sanidad para "sacar tajada política".
Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este martes a García que se siente a negociar "cuanto antes" con los médicos para evitar las huelgas.
Una huelga de cuatro días en toda España que, según Moreno, "impacta de manera directa en el servicio público", en la atención y, por tanto, también en las listas de espera.
No obstante, el Ministerio de Sanidad se mantiene firme. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado que un Estatuto Marco exclusivo para los médicos "rompe" con la idea de gestión en equipo del sistema sanitario.
"Ese punto, que para el sindicato convocante parece ser un elemento fundamental, para nosotros supone un elemento de ruptura de la ordenación jurídica del propio sistema sanitario y de cómo coordinamos y protegemos los derechos y deberes del conjunto de los profesionales", ha declarado Padilla durante una entrevista en el programa 'La Hora' de La 1.