Los médicos, a la huelga contra Mónica García por incluirles en el mismo Estatuto de técnicos, enfermeras y celadores

Las autonomías han incrementado los servicios mínimos, llegando en algunos casos al 100% en urgencias, para garantizar la asistencia esencial durante la huelga.

Las movilizaciones, convocadas por CESM y sindicatos autonómicos, incluyen paros y concentraciones en hospitales y centros de salud de todas las comunidades entre el 9 y 12 de diciembre.

Exigen la creación de un estatuto propio que reconozca sus competencias exclusivas y la formación de un subgrupo A1+ en la clasificación profesional.

Los médicos de toda España inician una huelga nacional contra el borrador del nuevo Estatuto Marco impulsado por Mónica García, que los equipara a técnicos, enfermeras y celadores.

Arranca la huelga médica nacional: las amenazas se han hecho realidad. Este martes comienzan las jornadas de huelga que se extenderán hasta el próximo viernes 12 de diciembre. Los galenos de todo el país han organizado diversos paros tanto nacionales como autonómicos frente a las consejerías, centros de salud, facultades e, incluso, en el Ministerio de Sanidad.

Tras los pasados paros del 13 de junio y 3 de octubre, los médicos se vuelven a concentrar como rechazo al nuevo borrador del Estatuto Marco, después de que Mónica García no haya escuchado sus demandas, entre las que se encuentra la elaboración de una norma propia para el colectivo.

Para los galenos la creación de un marco propio es de vital importancia ya que, como defienden, tienen competencias exclusivas como es el caso de las guardias.

Estos rechazan completamente el borrador en el que está trabajando García. Entre sus principales peticiones está la de lograr un ámbito de negociación "más representativo" o la creación de un subgrupo A1+ en el nuevo modelo de clasificación profesional.

A pesar de que en las últimas semanas ha habido un acercamiento entre Sanidad y los facultativos para lograr desconvocar la huelga, las negociaciones no han dado su fruto. Cabe recordar que el paro nacional ha sido convocado por la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Esos mismos días, de forma paralela, otras organizaciones sindicales como las de Madrid (Amyts) o Cataluña (Metges) han convocado paros autonómicos. Estas dos regiones se sumaron también a la huelga del pasado 3 de octubre.

"En algunos casos esos convocantes forman parte de CESM y en otros no, pero el respaldo lo tienen igualmente todos por la convocatoria nacional", señalan desde la organización sindical en un comunicado.

Además, en esta ocasión, se ha dado libertad a que cada sindicato autonómico convoque las acciones que considere más oportunas. De tal manera hay quienes se movilizan los cuatro días, otros eligen dos, o se centran sólo en un gran acto.

En este sentido, "la mayoría de ellos quieren coincidir en concentraciones el 11 de diciembre, bien en los centros asistenciales o frente a delegaciones o subdelegaciones del Gobierno", continúa CESM.

Servicios mínimos

Estas jornadas de huelga tienen una peculiaridad: las autonomías han doblado los servicios mínimos en comparación con las otras convocatorias.

Algunas comunidades los están poniendo del 50% e incluso, en el caso de las urgencias, del 100%. Así, lo señalaba hace unos días Víctor Pedrera, secretario general de CESM a este periódico.

"Esto claramente demuestra que la administración está preocupada por la huelga, porque saben que el seguimiento va a ser importante. Todo ello, después de un puente, en fechas previas a la Navidad, con el repunte de gripe", aclara Pedrera.

Tal y como asegura Pedrera, estar en huelga es un derecho. Por eso, las personas que estén cubriendo los servicios mínimos (por obligación) podrán manifestar que la están secundando a través de un distintivo o una pegatina visible que ponga "facultativo en huelga en servicios mínimos".

"El profesional podrá hacer la actividad programada o solamente la actividad asistencial que uno considere urgente o improgramable tal y como marcan los servicios mínimos. Esta última postura deja la responsabilidad total al facultativo para decidir qué trabajo se va a realizar en la jornada de mínimos", precisa el sindicato médico madrileño (Amyts) en un comunicado. Aconsejan "en caso de duda no asumir el riesgo".

Además, Amyts señala que tampoco está permitido el esquirolaje. Es decir, no se podrá sustituir el puesto de un profesional que ejerce su derecho a huelga por otro facultativo o residente, esto supondrá una vulneración del derecho a huelga.

Madrid y Cataluña

En el caso de la Comunidad de Madrid, su sindicato (Amyts) ha convocado una manifestación este mismo martes 9 de diciembre a las 10.00 horas frente al Congreso de los Diputados que acabará en el Ministerio de Sanidad.

Por su parte, el sindicato médico catalán (Metges) ha programado dos movilizaciones en Barcelona para el 9 y 10 de diciembre. La del primer día dará comienzo a las 10.30 horas frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña y finalizará en la plaza de Sant Jaume.

La protesta del 10 de diciembre saldrá de la Facultad de Medicina a las 10.30 horas y se extenderá hasta el Departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona.

Como se ha señalado, la mayoría realizarán concentraciones el día 11 de diciembre. No obstante, cada región ha organizado su propio calendario:

Asturias Lista de concentraciones y paros: Martes, 9 de diciembre: concentración en el Hospital Universitario de Asturias (HUCA) a las 12:00 horas (en la explanada de Consultas Externas).

Miércoles, 10 de diciembre: concentración en el Hospital de Cabueñes a las 12:00 horas (en la entrada principal).

Jueves, 11 de diciembre: concentración ante el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) a las 12:00 horas (en la Plaza del Carbayón, Oviedo).

Viernes, 12 de diciembre: Concentración en el Hospital San Agustín a las 12:00 horas (en la entrada principal).

Comunidad Valenciana Listado de concentraciones (sólo el 11 de diciembre): Valencia: en la puerta de los centros de 11 a 11.30 horas.

Alicante: en la puerta del centro de trabajo de 11 a 11.30 horas.

Castellón: en la puerta de los hospitales de 11 a 12.00 horas.

Murcia Listado de concentraciones y paros: Jueves, 11 de diciembre: a las 11.00 horas frente a la Delegación de Gobierno (Calle Teniente Flomesta sin número).

a las 11.00 horas frente a la Delegación de Gobierno (Calle Teniente Flomesta sin número). La huelga se acompañará de concentraciones a las puertas de la Consejería de Salud los mismos días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, a las 9:00 horas.

Castilla-La Mancha Listado de concentraciones por provincias y regiones: Albacete. Martes, 9 de diciembre: de 11.00 a 11.30 horas, manifestación desde la puerta principal del Hospital General Universitario por la calle Hellín y Avenida de España hasta la Subdelegación de Gobierno. Y 11 de diciembre a las 11.00 en la puerta principal del Hospital General.

Ciudad Real . Martes, 9 de diciembre: a las 12.00 horas en la Facultad de Medicina de Ciudad Real y el 11 de diciembre a las 12.00, concentración en la puerta principal del Hospital General.

Alcázar de San Juan y Tomelloso (Ciudad Real), 10 de diciembre: a las 12.00 horas en la puerta principal del Hospital Mancha Centro Alcázar de San Juan.

a las 12.00 horas en la puerta principal del Hospital Mancha Centro Alcázar de San Juan. Toledo. Días 9, 10, 11 y 12 de diciembre : a las 12.00 horas en la puerta principal del Hospital Universitario de Toledo.

Talavera de la Reina (Toledo). Jueves, 11 de diciembre: a las 11.00 horas en la puerta principal del hospital.

a las 11.00 horas en la puerta principal del hospital. Guadalajara. Jueves, 11 de diciembre: a las 11.00 horas en el hospital general (puerta próxima a los taxis).

Cuenca. Jueves 11 de diciembre: a las 11.00 horas en la puerta principal del Hospital General.

Andalucía Listado por provincias: Córdoba. Jueves, 11 de diciembre: a las 11.30 horas en el HURS en el monumento al donante.

Sevilla . 9 y 10 de diciembre: a las 11.30 horas en los centros hospitalarios. 11 de diciembre a las 11.30 horas, manifestación desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío hasta la Delegación del Gobierno en la Plaza de España. Y 12 de diciembre a las 11.30 horas en los centros hospitalarios.

Málaga . Martes , 9 de diciembre: a las 11.30 horas, concentración en la puerta del Patio Azul del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, manifestación en la Rotonda C. Jiménez Fraud y Boulevard Louis Pasteur y concentración en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. 10 de diciembre a las 11.30 horas, concentración en la puerta de la Subdelegación de Gobierno. 11 de diciembre a las 11.30 horas concentración/manifestación en la puerta del Pabellón A del Hospital Regional Universitario de Málaga, semiglorieta intersección entre Avenida Carlos de Haya, Calle del Ciprés y Avenida Santa Rosa de Lima. 12 de diciembre , a las 11.30 horas, concentración en la puerta de la Subdelegación de Gobierno de Málaga.

Almería. 9 y 10 de diciembre : a las 11.30 horas, concentración en los centros sanitarios. 11 de diciembre a las 11.30 horas manifestación en Almería Capital. 12 de diciembre a las 11.30 horas concentración en los centros sanitarios.

Huelva. Jueves 11 de diciembre: a las 11.30 horas frente a la puerta de la Subdelegación de Gobierno (calle Berdigón 11-13).

Granada. Martes, 9 de diciembre: a las 11.00 horas en la puerta de hospitalización del Hospital Clínico. 10 de diciembre a las 11.00 horas en el Centro de Salud Casería Montijo Hospital Traumatología. 11 de diciembre a las 11.00 horas concentración en la Subdelegación de Gobierno. 12 de diciembre a las 11.00 horas en AGS Sur de Granada Hospital de Motril.

Cádiz. Jueves, 11 de diciembre: concentración a las 11.30 horas en la Subdelegación del Gobierno.

Islas Canarias Listado de concentraciones: Martes, 9 de diciembre: a las 11.00 horas concentraciones en Hospital Doctor Negrín (frente a consultas externas) y Hospital Universitario de Canarias (frente al EAA).

Jueves, 11 de diciembre: concentraciones a las 11.00 horas en Gran Canaria frente a la Delegación del Gobierno y en Tenerife frente a la Subdelegación del Gobierno. Y en el resto de islas, frente a todos los hospitales: Hospital Universitario de La Palma (en la puerta de entrada), Hospital Virgen de Guadalupe de La Gomera (puerta de entrada), Hospital Nuestra Señora de los Reyes de El Hierro (puerta de entrada).

Islas Baleares Listado de concentraciones: sólo el 11 de diciembre Mallorca. Jueves, 11 de diciembre: a las 11.00 horas, concentración frente a la Delegación de Gobierno.

Menorca: concentración todos los días a las 08:30 horas en la puerta del Hospital Mateu Orfila.

ARAGÓN Listado de concentraciones: todos los días Zaragoza. Concentración el 10 y el 11 de diciembre a las 12.00 horas en la Plaza de la Convivencia (Servicio Aragonés de Salud).

Teruel. Martes, 9 de diciembre: concentración a las 11.00 horas en el Hospital Obispo Polanco, el 10 de diciembre a las 11.00 horas en el Hospital San José, concentración el 11 de diciembre a las 12.00 horas en el Hospital Obispo Polanco y el 12 de diciembre a las 11.00 horas en el Centro de Salud Ensanche.

El resto de regiones han convocado manifestaciones sólo para el 11 de diciembre. En el caso de Cantabria, a las 11 horas en Plaza Norte de Valdecilla; Castilla y León, a las 11 horas en las puertas de los centros sanitarios; Extremadura, a las 10 en Badajoz (delegación del Gobierno) y Cáceres (subdelegación del Gobierno).

Por su parte, Melilla ha programado varias concentraciones a partir de las 11.00 horas en las puertas de los centros sanitarios.

Y, por último, La Rioja será también a las 11.00 horas en la puerta del Hospital San Pedro de Logroño y habrá el resto de días concentraciones en las puertas de otros centros sanitarios.