El IDIS defiende que la complementariedad que aporta la sanidad privada al conjunto del sistema es "necesaria"

Limitar la colaboración público-privada supondría un retroceso, afectando negativamente el acceso a la atención sanitaria y la reducción de listas de espera.

El sector privado representa el 2,5% del PIB, realiza el 41,6% de las intervenciones quirúrgicas y atiende el 33,6% de las urgencias.

La sanidad privada aporta innovación, eficiencia y ayuda a absorber la creciente presión asistencial causada por el envejecimiento y la cronicidad.

El IDIS defiende que la colaboración entre sanidad pública y privada es esencial para la sostenibilidad del sistema sanitario.

El IDIS vuelve a defender la labor de la sanidad privada. Desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) se considera imprescindible la colaboración entre los sectores público y privado, como un pilar esencial de la sostenibilidad del sistema sanitario, especialmente en un contexto de creciente demanda asistencial, avance tecnológico, cronicidad y necesidad de resolver inequidades en el acceso.

En este sentido, puntualiza que la complementariedad que aporta la sanidad privada "al conjunto del sistema es necesaria e inevitable, además de proporcionar innovación y eficiencia", señala la entidad en un comunicado.

El sistema público, como apunta el informe anual publicado por el Ministerio de Sanidad, por sí solo, "no puede absorber toda la presión asistencial derivada del envejecimiento, la cronicidad y el incremento de la complejidad clínica", continúa.

Según los datos del Observatorio del sector sanitario privado, publicado de manera anual por la Fundación IDIS, el gasto sanitario en provisión privada representa un 2,5% del PIB del país (34.056 millones de euros).

En el ámbito asistencial, el sector privado registra el 29,7% de las altas (22,9% en 2011), atiende el 33,6% de las urgencias (20,5% en 2011) y realiza el 41,6% de las intervenciones quirúrgicas (29% en 2011).

Así pues, la Fundación IDIS insiste en diseñar un modelo que garantice la utilización de todos los recursos disponibles, en beneficio del paciente, impulsando la sostenibilidad del propio sistema, la transparencia y la calidad asistencial.

En este sentido, los modelos de colaboración deben desarrollarse en un marco estable, predecible y claro, que dé confianza a todas las partes implicadas, ya que la seguridad jurídica incentiva la inversión, impulsa proyectos y beneficia a los ciudadanos.

Confrontación

"La colaboración público-privada se utiliza con frecuencia como elemento de confrontación, pese a que su eficacia está demostrada y es un modelo ampliamente implantado en los sistemas sanitarios europeos más avanzados", defiende el IDIS.

La Fundación IDIS considera que cualquier intento de limitar de forma generalizada la colaboración público-privada supondría un retroceso, tanto desde el punto de vista asistencial como económico y organizativo, y podría tener un impacto directo en el acceso a la atención sanitaria de los ciudadanos.

El futuro del sistema no puede basarse en debates ideológicos, sino en la búsqueda de los mejores resultados en salud, con independencia de quién preste el servicio, situando al paciente en el centro de todas las prioridades.

En conclusión, la institución defiende la aportación de valor de la sanidad privada en el conjunto del sistema, incluyendo los modelos de gestión que permiten la descarga del sistema público, reduciendo listas de espera y mejorando los tiempos de acceso a diagnóstico y tratamientos.