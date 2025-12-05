Madrid no halla evidencias de que el personal del Hospital de Torrejón reutilizara material sanitario de un solo uso

Las claves nuevo Generado con IA Las inspecciones de la Consejería de Sanidad de Madrid no han encontrado evidencias de reutilización de material sanitario de un solo uso en el Hospital Universitario de Torrejón. El personal de Medicina Preventiva, Cardiología-Hemodinámica y Esterilización del hospital niega haber realizado reprocesamiento de material desechable. La revisión de registros, material almacenado y zonas de residuos confirma que los catéteres y otros productos de un solo uso no han sido reutilizados. El hospital fue inspeccionado tras informaciones que apuntaban a la posible reutilización de catéteres en cardiología-hemodinámica, pero los informes descartan esta práctica.

Las inspecciones de la Consejería de Sanidad de Madrid apuntan a que el personal del Hospital Universitario de Torrejón no ha reutilizado material sanitario desechable o de solo uso para atender a los pacientes.

Así lo indica el departamento en un comunicado. "Las inspecciones llevadas a cabo este viernes concluyen que no existe evidencia que indique reutilización de productos sanitarios de un solo uso en el Hospital Universitario de Torrejón", indica.

El centro hospitalario está en el ojo del huracán después de que unas grabaciones revelaran que el CEO del Grupo Ribera (que gestiona el hospital), Pablo Gallart, pidió a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes menos rentables a costa de subir las listas de espera. El objetivo era aumentar el beneficio del hospital en "cuatro o cinco millones".

Informaciones conocidas este viernes apuntaban a una reutilización de catéteres empleados en la actividad de cardiología-hemodinámica. Por ello, explica la Consejería, técnicos de la Dirección se desplazaron al centro para realizar labores de inspección en el centro con el fin de verificar la cuestión.

"Se han reunido con los responsables de Medicina Preventiva, Cardiología-Hemodinámica y Esterilización. Estos han negado la existencia de cualquier práctica de reprocesamiento de este tipo de material", indica el comunicado.

Los inspectores también han hecho una "revisión de los registros de la central de esterilización, sin que exista constancia de procesos aplicados a material desechable de un solo uso, como recoge el informe ejecutivo de la Dirección".

Igualmente, se ha efectuado "la verificación del material almacenado en la unidad de cardiología-hemodinámica, confirmando que los catéteres disponibles cuentan con marcado CE y proceden de fabricantes. Por último, han realizado una inspección de residuos y zonas de almacenamiento, confirmando que no existe material de un solo uso previamente utilizado fuera de los contenedores destinados a su eliminación".

El informe de Sanidad de Madrid concluye que las actuaciones inspectoras realizadas en el centro no han puesto de manifiesto “ninguna evidencia que indique la reutilización de productos sanitarios de un solo uso”. La revisión de registros, del material disponible y de las zonas de residuos es coherente con las manifestaciones del equipo directivo y de las unidades implicadas.