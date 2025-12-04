Los sindicatos sanitarios convocan una huelga indefinida que comenzará el 27 de enero como rechazo al Estatuto Marco

De forma paralela, los médicos han anunciado una huelga de cuatro días, prevista del 9 al 12 de diciembre.

Las organizaciones sindicales SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde lideran la convocatoria tras no recibir respuesta del Ministerio de Sanidad.

Los sindicatos sanitarios no pueden más: cumplirán sus amenazas. Las organizaciones han decidido convocar una huelga indefinida que comenzará el 27 de enero de 2026, tras no recibir respuesta por parte del Ministerio de Sanidad a sus demandas.

Así lo han señalado los sindicatos de la mesa sectorial (SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) en una rueda de prensa celebrada este jueves.

Cabe recordar que de manera paralela los médicos han convocado una jornada de huelga que se sucederá en cuatro jornadas del 9 al 12 de diciembre.

