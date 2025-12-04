Novartis anuncia una reestructuración de su área cardiovascular en España que afectará a 92 trabajadores

La farmacéutica busca minimizar el impacto laboral ofreciendo apoyo y herramientas de reubicación a los afectados, siguiendo la línea de reestructuraciones recientes en la industria.

Cambios en Novartis. La compañía farmacéutica ha anunciado una reestructuración de su plantilla en España que conllevará un expediente de regulación de empleo (ERE) en el área cardiovascular.

Dicho ERE afectará a un máximo de 92 trabajadores, todos en la red de ventas de este área. En cualquier caso, la farmacéutica aún está iniciando las negociaciones con los trabajadores. Por ello, todavía no hay cifras de despidos cerradas dado que también se manejan reubicaciones.

Las causas de esta reestructuración se encuentran en los cambios que está haciendo Novartis en su propio modelo de negocio. Poco a poco, el laboratorio suizo se ha ido enfocando en productos más innovadores y especializados. Y esto afecta también a cómo están formulados sus recursos humanos.

"Novartis, que emplea a más de 1650 personas en España, tiene la voluntad de atenuar, en la medida de lo posible, el impacto sobre el empleo que tendrá esta reorganización, dando soporte a las personas incluidas en este proceso", apuntan desde la farmacéutica.

"Para ello, facilitará herramientas para su bienestar y apoyo en la reubicación en otras áreas de la compañía, siempre que se responda a las capacidades requeridas en las posiciones vacantes", continúan.

El último ERE de la compañía data de 2022. Formó parte de una reorganización global y afectó a 117 trabajadores.

Son tiempos de reestructuraciones de la industria farmacéutica. Hace unas semanas, este periódico informó del recorte de plantilla que está ejecutando Pfizer en España. Y queda por conocer cómo pueden afectar los recortes anunciados por MSD (habrá unos 9.000 despidos) a su filial española.