El IDIS reivindica la transparencia y la ética en el marco de la colaboración público-privada

Las claves nuevo Generado con IA El Instituto IDIS defiende la transparencia y la ética en la colaboración público-privada tras la polémica gestión del Hospital de Torrejón por Ribera Salud. La controversia surge por grabaciones en las que el CEO de Ribera Salud pedía rechazar pacientes menos rentables para aumentar beneficios, elevando las listas de espera. IDIS recalca que la cooperación entre sectores público y privado es imprescindible para la calidad y eficiencia del sistema sanitario. La Fundación insiste en que los acuerdos deben basarse en transparencia, seguridad jurídica y regulación clara, rechazando cualquier práctica contraria a estos principios.

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) se ha manifestado tras la polémica del Hospital de Torrejón de Ardoz y su gestión por Ribera Salud. Así, la institución ha reivindicado la transparencia y la ética de la colaboración público-privada.

El centro hospitalario se encuentra en el ojo del huracán después de que unas grabaciones revelaran que el CEO del Grupo Ribera, Pablo Gallart, pidió a sus mandos realizar menos intervenciones o rechazar pacientes menos rentables a costa de subir las listas de espera. El objetivo era aumentar el beneficio del hospital en "cuatro o cinco millones".

De esta manera, el IDIS reitera su posicionamiento en relación con la colaboración entre el sector público y el sector privado, entendiendo esta cooperación como imprescindible y necesaria, "para garantizar en todo momento la calidad, en beneficio de los pacientes, la confianza y la eficiencia en el uso de los recursos", asegura en un comunicado.

En este sentido, puntualiza que la colaboración entre sectores es necesaria dado que sin la actividad del sector privado el funcionamiento del sistema sanitario sería inviable.

"En nuestro entorno, esa cooperación se materializa en una complementariedad de modelos, a través de diferentes fórmulas para dar asistencia a todos los pacientes", afirma el IDIS.

Y continúa: "Los modelos de colaboración de entidades privadas con el Sistema Nacional de Salud (SNS) son beneficiosos para el propio sistema sanitario, entre otros motivos, por el efecto que tienen para impulsar la competitividad del sector público y por ser una de las vías realistas para disminuir los problemas de acceso de los pacientes".

La Fundación IDIS defiende que cualquier acuerdo de colaboración debe desarrollarse bajo principios de transparencia y seguridad jurídica.

Por ello, insiste en la necesidad de establecer modelos de colaboración basados en la confianza y respaldados por una regulación clara, con normas que garanticen un funcionamiento adecuado y siempre con el foco puesto en la atención y el beneficio del paciente.

Así pues, la Fundación apoya todos los mecanismos de control que sean necesarios para garantizar dichos principios y rechaza cualquier práctica contraria a los mismos que, de manera aislada, haya podido producirse.