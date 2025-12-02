Sanofi, GSK, MSD, Pfizer y otros tres laboratorios compiten por el megacontrato de 1.700 millones de vacunas de Sanidad

Entre ellas, están Sanofi (puja por siete lotes), MSD (por seis lotes), Pfizer (tres lotes) o GSK (por 14 lotes). También optan a este concurso público Bavarian Nordic (y su filial española, tres lotes), Medicare Farma (un lote) y Takeda (un lote).

El contrato se divide en 25 lotes (en total 12,5 millones de dosis) para la adquisición de vacunas frente al herpes zóster, tétanos, hepatitis B, sarampión, tosferina o el Virus del Papiloma (VPH), entre muchas otras. Y se enmarca dentro del acuerdo marco del calendario de vacunación y otras vacunas inmunizantes.

Cabe recordar que este contrato está destinado a Muface, las ciudades de Ceuta y Melilla y las comunidades autónomas que se adhieran al megaconcurso. Como ya adelantó el Observatorio de la Sanidad, todas las regiones han decidido sumarse a él, excepto País Vasco y Galicia.

Para ello, se parte con un presupuesto base de 765,7 millones (con impuestos incluidos).

Los laboratorios podrán pujar por varios lotes. GSK ha sido la única farmacéutica que ha presentado una oferta por el lote 23: el más grande. Se trata de un megalote de 666,6 millones de euros para adquirir vacunas frente al herpes zóster. Por este, GSK propone un máximo de 163,24 euros por dosis en la apertura de ofertas económicas.

El segundo contrato más grande es el lote 16 con vacunas frente a meningococo de serogrupo B por un valor de 179 millones de euros. En este caso, Pfizer y GSK se baten en duelo. Ambas proponen un precio máximo de 68 euros por dosis. No obstante, en la oferta unitaria es Pfizer la que ofrece el más alto (68 euros frente a los 62,9 de GSK).

Le sigue el megalote de 140 millones de euros para comprar vacunas frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) para el que sólo ha presentado oferta MSD. Para este, el laboratorio ofrece 90 euros por dosis.

En cuarto lugar, está el lote 18 con vacunas frente al rotavirus por un valor de 130 millones de euros. Por este han pujado GSK y MSD: ambas proponen 118,20 euros por dosis. En cambio, en la oferta unitaria es MSD la que ha presentado una oferta más alta (118,20 frente a los 111 de GSK).

Lotes más bajos

También se han presentado otras ofertas económicas para lotes con un valor más bajo. Este es el caso de Takeda, que ha pujado sólo por el lote 25. Este contrato, con un valor de 8,8 millones de euros, es para vacunas contra el dengue. En este caso, el laboratorio propone 80,43 euros por dosis.

Medicare Pharma también sólo opta a uno de ellos, el lote 5 que contempla vacunas frente a la difteria y tétanos por un valor de 14 millones de euros. Propone 5,59 euros por dosis: se trata del precio más bajo de todas las ofertas.

En el caso de Babarian (en ella se incluye su filial española) opta a tres lotes: el 20 (vacuna frente a la rabia, por valor de 4,8 millones de euros), el 19 (vacuna oral frente a la fiebre tifoidea, por valor de 1,9 millones) y el 22 (vacuna frente al cólera, por valor de 1,5 millones).

Por otro lado, el lote 21 ha sido el único que se ha quedado desierto: ningún laboratorio ha pujado por él. Se trata de una partida de 2,8 millones de euros para la compra de vacunas frente la encefalitis japonesa.

Como se especifica en la licitación, el órgano de contratación propone por cada uno de los lotes la selección de cinco licitadores (como máximo), "siempre que sea posible, que resultarán ser los que realicen las proposiciones económicamente más ventajosas y cumplan todos los requisitos técnicos y administrativos".

En el caso de que la empresa licite varios lotes, el volumen anual de negocios deberá ser igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite.

Por otro lado, la licitación no incluye los gastos de publicidad, que estarán a cargo de las empresas seleccionadas. Su importe máximo será de 3.000 euros, a distribuir proporcionalmente entre los distintos adjudicatarios.