Sanidad ofrece mejoras en la reclasificación profesional y en las guardias a los médicos, que se abren a suspender la huelga

Otros sindicatos sanitarios esperan una nueva reunión para abordar el modelo retributivo en la nueva clasificación profesional del Estatuto Marco.

La propuesta de Sanidad podría llevar a la suspensión de la huelga nacional prevista entre el 9 y el 12 de diciembre, según fuentes conocedoras.

Los médicos han exigido un ámbito de negociación propio y mayor representación en la mesa sectorial, siendo esta una de sus principales reivindicaciones.

El Ministerio de Sanidad ha propuesto mejoras en la reclasificación profesional y en las guardias a los médicos tras negociar con los sindicatos.

Parece que las aguas se van amansando. El Ministerio de Sanidad ha acordado con los sindicatos médicos (CESM) enviarles un nuevo texto del Estatuto Marco con mejoras en las guardias y la reclasificación profesional.

Todas ellas, con la necesidad de alcanzar un ámbito de negociación propio para el colectivo, ya que esta es una de las peticiones más reclamadas por los facultativos que denunciaban una falta de representación en la mesa sectorial.

Como ha podido saber este periódico, el departamento ha estado negociando con los médicos para alcanzar mejoras que beneficien al colectivo en el nuevo Estatuto Marco.

Una reunión que puede ser la definitiva para que estos decidan desconvocar las jornadas de huelga nacional (del 9 al 12 de diciembre), según confirman fuentes conocedoras del encuentro.

Ahora, las próximas horas son cruciales para que estos tomen una decisión.

Mientras tanto, Sanidad ya trabaja para enviar cuanto antes ese nuevo borrador a los sindicatos, que volverán a analizarlo con sus servicios jurídicos. Llegará en los próximos días.

Así, pese a los desencuentros de los últimos meses, parece que ambas partes están logrando acercar posturas y ambas desean que las jornadas de huelga no salgan hacia delante.

Mientras tanto, los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación (SATSE, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) siguen esperando volver a reunirse con el departamento. En esa nueva cita se tocará uno de los puntos que para ellos son irrenunciables en el nuevo Estatuto: el modelo retributivo de la nueva clasificación profesional.