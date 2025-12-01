Más de la mitad de bajas laborales por motivos médicos se deben a problemas de salud mental y lesiones físicas

Los problemas de salud mental no paran de crecer y ya suponen más de la mitad de las bajas laborales por motivos médicos junto a las lesiones físicas. Así lo señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su último informe sobre España.

Cabe recordar que las bajas relacionadas con problemas de salud han aumentado un 111% en cinco años y los casos de larga duración, es decir, más de un año o dos, se han duplicado. También, más de la mitad de los trabajadores ausentes sufrieron múltiples episodios durante 2023 (datos más recientes).

De hecho, España es el segundo país (por detrás de Francia) con más bajas laborales por enfermedad.

Así, el absentismo por incapacidad temporal (IT) se ha disparado desde la pandemia. Se ha pasado de una tasa del 3,8% a finales de 2019, justo antes del estallido de la crisis sanitaria, al 5,5% en la actualidad (segundo trimestre de 2025), según refleja Randstad en su último informe sobre absentismo.

Actualmente, lejos de reducirse, el absentismo prácticamente se ha duplicado desde los mínimos de 2013. En concreto, la tasa de baja laboral por IT supera con holgura esa proporción, añade la compañía.

Causas

El incremento de bajas laborales por problemas de salud mental, al igual que en muchos otros países de la OCDE, está "impulsado por varios factores estructurales e institucionales", según denuncia la OCDE en su informe.

En primer lugar, las limitaciones del sistema sanitario público han empeorado desde la pandemia. Mientras que la población española ha crecido de forma significativa desde 2019, el número de médicos de Atención Primaria y especialistas no ha seguido el mismo ritmo.

Los retrasos en las citas y las derivaciones han alargado la duración de las bajas por enfermedad, "ya que a menudo se prorrogan los certificados mientras los trabajadores esperan el diagnóstico o el tratamiento", señala el informe.

Por ejemplo, los cambios normativos de 2023 hicieron que las bajas por enfermedad fueran automáticamente renovables a los 365 días, en parte para gestionar los cuellos de botella.

Envejecimiento

Con todo, según la OCDE, si no se aborda el incremento de casos de baja por motivos médicos, el problema corre el riesgo de agravarse y encarecerse, sobre todo teniendo en cuenta que de cara a los próximos años habrá una población más envejecida, con más prevalencia de enfermedades crónicas y mentales.

Y por eso, se prevé que el gasto en asistencia sanitaria y cuidados de larga duración pase del 6,6% del PIB en 2023 al 8% en 2050, según estimaba hace unos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe sobre envejecimiento que también recoge la OCDE.